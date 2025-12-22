English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..

Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..

Ghmc big offer on property tax payments: చాలా రోజుల నుంచి చెల్లించకుండా ఉన్న మొండి బకాయిలను రాబట్టేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా  90 శాతం రాయితీని ప్రకటించింది. దీంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /5

తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఒకవైపు అపోసిషన్ పార్టీలను టార్గెట్ చేస్తునే మరోవైపున ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలపై ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల జీహెఎంసీలో  డివిజన్లు సంఖ్యను  150 నుంచి 300కు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.  

2 /5

దీంతో నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న మున్సిపాలిటీలన్ని కూడా  జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోకి వచ్చినట్లైంది.  అయితే.. నగరవాసులు కొంత మంది దీన్ని స్వాగతిస్తుంటే, దీనిపై మరికొంత మంది ఏకంగా తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ లు  సైతం దాఖలు చేశారు

3 /5

అయితే.. దీనిలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోలేమని తెలంగాణ హైకోర్టు పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది. మరోవైపు జీచ్ ఎంసీ నగర వాసులకు శుభవార్త చెప్పింది. కొన్ని ఏళ్లుగా  చెల్లించకుండా పెండింగ్ లో ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ పెండింగ్ బకాయిలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 

4 /5

ఏకంగా పెండింగ్ ప్రాపర్టీ బకాయిలపై   వన్ టైమ్ స్కీమ్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. పాతబకాయిల్లో ఉన్న వడ్డీలో 90 శాతం రద్దు చేస్తున్నట్లు జీవోను జారీ చేసింది.  జీవో నంబర్ 869 ని జారీ చేసింది. మిగిలిన అసలులో కేవలం 10 శాతం చెల్లిస్తే సరిపోతుందని తెలిపింది.

5 /5

2025-26 కు సంబంధించి ఒకేసారి ఆస్తిపన్నులు చెల్లించిన వారికి 90 శాతం రాయితీ లభిస్తుందని, కేవలం 10 శాతం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపొతుందని జీహెచ్ఎంసీ స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఈ ఆఫర్ తో నగర వాసులు మాత్రం పండగా చేసుకుంటున్నారు.

Hyderabad GHMC Hyderabad house taxes one time settlement on propertax CM Revanth Reddy Property tax pending hyderabad property tax payments Hyderabad Citizens

Next Gallery

Star Heroine: 10 ఏళ్ల చిన్నవాడిని పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్..ఆఖరికి బెడ్ రూమ్ సీక్రేట్ కూడా బయటపెట్టేసింది..!