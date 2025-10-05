English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Green Peas Benefits: ప్రతిరోజు బఠానీలు తినడం వల్ల ఎటువంటి లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసా..?

Green Peas Diet : బఠానీలు అంటే మన అందరికీ బాగా తెలిసిన ఆహారం. ఇవి సాధారణంగా పులావ్, కర్రీలు.. సూప్‌లలో ఎక్కువగా వాడుతారు. కానీ చాలా మందికి ఈ చిన్న పప్పుల్లో ఎంత ఆరోగ్యం దాగి ఉందో తెలియదు. బఠానీలు రుచి మాత్రమే కాదు..శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు కూడా ఎక్కువగా ఇస్తాయి.
బఠానీల్లో ప్రోటీన్, ఐరన్, ఫైబర్, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ కొద్దిగా బఠానీలు తింటే శరీరానికి శక్తి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు దీనిని తరచూ తింటే బలంగా ఉంటారు. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, పొట్ట సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా బఠానీలు మంచి ఆహారం. వీటిలో ఉండే ఫైబర్ ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది. దాంతో ఎక్కువగా తినకుండా నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే బఠానీలు కొవ్వు తక్కువగా ఉండటంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.  

బఠానీలు గుండెకు కూడా మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి... క్రమం తప్పకుండా బఠానీలు తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలు దూరమవుతాయి.  

బఠానీల్లో ఉండే విటమిన్ C.. ఐరన్ రక్తహీనత సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఇవి రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచుతాయి. కళ్లకు, చర్మానికి కూడా బఠానీలు మేలు చేస్తాయి. చర్మం తాజాగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.  

బఠానీలు రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇవి శరీరంలో ఉన్న విషపదార్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. చలికాలంలో బఠానీలు తింటే శరీరం వేడిగా ఉంటుంది, దాంతో జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు తక్కువగా వస్తాయి.  

మొత్తానికి…బఠానీలు చిన్నగా కనిపించినా పెద్ద ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిస్తాయి. రోజూ కొద్దిగా వండిన బఠానీలు ఆహారంలో చేర్చుకుంటే శరీరానికి బలం, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ తినదగిన ఆహారమిది. సహజంగా, రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండే ఈ పప్పులు మన రోజువారీ ఆహారంలో తప్పక ఉండాలి.

