Greenchef 2000 W ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. మరీ 41 శాతం డిస్కౌంటా?

Greenchef 2000 W ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Greenchef 2000W Induction Cooktop: ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం సందర్భంగా భారతదేశంలో LPG గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఇప్పటికే భారత దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని హోటల్స్ మూతపడిన సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన హాస్టల్స్ తో పాటు కొన్ని హోటల్స్ లో ఇప్పటికే కట్టెల పొయ్యితో వంటలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సమయంలో చాలామంది ఎల్పిజి గ్యాస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా వెతుకుతున్నారు. 
 
చాలామంది LPG గ్యాస్‌ను బ్లాక్ మార్కెట్లో కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక మరికొంతమంది అయితే ఇలా కొనుగోలు చేయకుండా ఏకంగా ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌కు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వీటికి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే మీరు కూడా కుక్‌టాప్‌కు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?   

ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఎల్పిజి కోరతను దృష్టిలో ఉంచుకొని వీటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతోనే ఇది సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

ప్రస్తుతం Greenchef 2000 W ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వివిధ మోడల్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

20E12 ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 2000 వాట్స్ (W) పవర్‌తో వేగంగా వంట చేయడానికి వీలవుతుంది. అంతేకాకుండా మోడల్‌ను బట్టి టచ్ ప్యానెల్ (Touch Panel) లేదా పుష్ బటన్స్ (Push Buttons) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.. అలాగే ఇండియన్ వంటకాలకు తగినట్లుగా కుకింగ్  మోడ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

ఇక ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర రూ.3,000 కాగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 41 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో ఇప్పుడు కేవలం రూ.1,890కే అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.

