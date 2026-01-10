Greenland Currency vs India Rupee: మీరు గ్రీన్ల్యాండ్కు ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే అక్కడి కరెన్సీ వ్యవస్థ గురించి ముందుగా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే గ్రీన్ల్యాండ్కు సొంత కరెన్సీ లేదు. ఈ దేశం డెన్మార్క్ రాజ్యంలో భాగంగా ఉండటంతో, అక్కడ అన్ని లావాదేవీలు డానిష్ క్రోన్ (Danish Krone) ద్వారానే జరుగుతాయి. అంటే మన భారత రూపాయికి అక్కడ నేరుగా ఉపయోగం ఉండదు.
ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్నకు వస్తే… భారతదేశంలో ఉన్న రూ. 1,000 గ్రీన్ల్యాండ్లో ఎంత విలువ చేస్తాయి? 2026 జనవరి నాటికి ఉన్న మారకపు విలువల ప్రకారం, ఒక భారతీయ రూపాయి సుమారు 0.071 డానిష్ క్రోన్కు సమానం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న రూ. 1,000ను క్రోన్గా మార్చుకుంటే సుమారు 71 డానిష్ క్రోనర్ వస్తాయి. మరోలా చెప్పాలంటే, ఒక డానిష్ క్రోన్ విలువ సుమారు రూ. 14 రూపాయలకు సమానం.
ఈ మొత్తంతో గ్రీన్ల్యాండ్లో మీరు పెద్దగా ఖర్చులు చేయలేరు. చిన్న స్నాక్స్, లోకల్ బస్ టికెట్ లేదా చిన్న అవసరాలకే ఇది సరిపోతుంది. ఎందుకంటే గ్రీన్ల్యాండ్లో జీవన వ్యయం చాలా ఎక్కువ.
ఆహారం, హోటల్ ఖర్చులు, రవాణా ఇవన్నీ భారతదేశంతో పోలిస్తే చాలా ఖరీదైనవిగా అనిపిస్తాయి. అందుకే అక్కడ రోజువారీ వస్తువులు కూడా భారతీయ ప్రయాణికులకు షాక్ ఇవ్వొచ్చు.
డానిష్ క్రోన్ యూరోతో అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల ఇది స్థిరమైన కరెన్సీగా పరిగణిస్తారు. ఈ కారణంగానే అక్కడ ధరల్లో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు ఉండవు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, గ్రీన్ల్యాండ్ కూడా డెన్మార్క్లాగే క్యాష్లెస్ ఎకానమీ వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.
చాలా చోట్ల కార్డులు, డిజిటల్ పేమెంట్లు, మొబైల్ యాప్ల ద్వారానే చెల్లింపులు జరుగుతాయి. కాబట్టి ట్రిప్కు వెళ్లే ముందు అంతర్జాతీయ డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం మంచిది.
గ్రీన్ల్యాండ్ ట్రిప్ అనేది అద్భుతమైన అనుభవమే కానీ… కరెన్సీ విలువ, ఖర్చుల విషయంలో ముందే స్పష్టత ఉంటేనే ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది.