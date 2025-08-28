Business Idea: వారెవ్వా.. ఈ ఒక్క మొక్కతో మీ జీవితం మారడం ఖాయం.. ఖర్చు జస్ట్ రూ. 20.. ఆదాయం మాత్రం రూ. 12 లక్షలు..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Banana Farming: మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో ఒక ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఇచ్చే పంటను సాగు చేయాలనుకుంటే.. మీకు అరటి సాగు చాలా మంచి ఆప్షన్. అరటి మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే పంటగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది తక్కువ భూమిలో అధిక లాభాలను ఆర్జించడంలో సహాయపడుతుంది. అరటి సాగు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
తక్కువ భూమిలో ఎక్కువ లాభం పొందాలనుకుంటే మీరు అరటి సాగు చేయవచ్చు. గతంలో ఈ అరటి సాగు దక్షిణ భారతదేశంలోనే జరిగేది.. కానీ ఇప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా అరటి సాగు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్రలో కూడా అరటి సాగు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. కేవలం ఒక హెక్టారు అరటి సాగు నుండి రూ. 8 లక్షల వరకు లాభం పొందవచ్చు. జూన్, జూలై నెలలు అరటి నాటడానికి అనువైన సమయం అయినప్పటికీ.. కొంతమంది రైతులు ఆగస్టులో నాటుతారు. ఆ తర్వాత జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో వీటి సాగు చేస్తారు. దాదాపు 12 నుండి 14 నెలల్లో ఇది పూర్తిగా పక్వానికి వస్తుంది.   

అరటి కాయలు పక్వానికి వస్తున్నప్పుడు వాటిపై ఎలాంటి మచ్చలు రాకుండా.. మార్కెట్లో మంచి రేట్ వచ్చేలా అరటి పండ్లను రక్షించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. అయితే అరటికాయలు విత్తనాల నుండి పెరగవు. అవి మొలకల నుండి పెరుగుతాయి. అందువల్ల మీరు చాలా ప్రదేశాల నుండి అరటి మొక్కలను పొందవచ్చు. మొదట మీరు నర్సరీలు మొదలైన వాటిలో పనిచేసే వ్యక్తుల నుండి అరటి మొక్కలను ఆర్డర్ చేయవచ్చు.

రెండవది మీరు మెరుగైన అరటి రకాలను అందించే కంపెనీలతో నేరుగా మాట్లాడవచ్చు. వారు మీ ఇంటికి అరటి మొక్కలను డెలివరీ చేస్తారు. అంతేకాకుండా అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అరటి సాగును ప్రోత్సహించడానికి మొక్కలను కూడా అందిస్తాయి. ఒక అరటి మొక్క 15 నుండి 20 రూపాయలకు లభిస్తుంది.   

అరటి సాగులో ఒక హెక్టారులో దాదాపు 3000 మొక్కలు నాటుతారు. అంటే మొక్కలకే దాదాపు 45 నుండి 60 వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏడాది పొడవునా మొక్కల సంరక్షణకు హెక్టారుకు దాదాపు రూ.2.5 నుండి 3 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. ఒక హెక్టారు అరటి సాగుకు 12 నుండి 14 నెలల పాటు ఈ పంటకు.. దాదాపు రూ. 3 నుండి 4 లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.  

ఒక్కో మొక్క 25 నుండి 40 కిలోల అరటిపండ్లను దిగుబడినిస్తుంది. ఒక హెక్టారు నుండి దాదాపు 100 టన్నుల అరటిపండ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ అరటిపండ్లను కిలో రూ. 10 నుండి 15 చొప్పున అమ్ముతారు. సగటు ధర రూ. 12తో మీరు రూ. 12 లక్షలు సంపాదిస్తారు. మీకు అన్ని ఖర్చులు పోను.. రూ. 8 లక్షల లాభం మాత్రం పక్కా మీ చేతికి వస్తుంది.   

