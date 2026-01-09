Gruha Lakshmi Scheme Karnataka: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్రాంతికి ముందు మహిళలకు తీపికబురును అందించింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రతిష్టాత్మక పథకం 'గృహలక్ష్మి' (Gruhalakshmi Scheme) లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాల్కర్ మాట్లాడారు. పెండింగ్లో ఉన్న నిధుల విడుదల, కొత్తగా రానున్న సదుపాయాలపై ఆమె చేసిన కీలక ప్రకటనల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్రాంతికి ముందు మహిళలకు తీపికబురును అందించింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రతిష్టాత్మక పథకం 'గృహలక్ష్మి' (Gruhalakshmi Scheme) లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాల్కర్ మాట్లాడారు. పెండింగ్లో ఉన్న నిధుల విడుదల, కొత్తగా రానున్న సదుపాయాలపై ఆమె చేసిన కీలక ప్రకటనల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గృహలక్ష్మి పథకం కింద పెండింగ్లో ఉన్న రెండు నెలల నిధుల (డబుల్ మనీ) కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహిళలకు ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది. ఆర్థిక శాఖ నుండి అనుమతి లభించిన వెంటనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమ అవుతుందని మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాల్కర్ తెలిపారు.
ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించిన నిధులు ఇంకా విడుదల కాలేదు. ఈ విషయంపై మంత్రి ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రితో చర్చించారు. త్వరలోనే ఈ నిధులు నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి (DBT ద్వారా) చేరుతాయి.
అనర్హుల రేషన్ కార్డుల రద్దు ప్రక్రియ వల్ల కొందరికి డబ్బులు నిలిచిపోయాయి. అయితే, కేవలం పన్ను చెల్లింపుదారులు కాని వారికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుందని, కొత్త డేటా రాగానే అర్హులకు నిధులు ఇస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
మహిళా సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం 'గృహలక్ష్మి సహకార సంఘం' ఏర్పాటుకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సంఘంలో సభ్యులుగా చేరిన మహిళలు ప్రతి నెలా రూ.200 డిపాజిట్ చేయాలి. 6 నెలల పొదుపు పూర్తి చేసిన వారికి తక్కువ షరతులతో రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. సంఘం సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ఆరోగ్య బీమా కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది.
మహిళల భద్రత కోసం హోం శాఖ సహకారంతో 'అక్క పాడే' అనే ప్రత్యేక బృందాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ బృందాలు బస్టాప్లు, దేవాలయాలు, మాల్స్, పార్కులు వంటి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిరంతరం గస్తీ తిరుగుతాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థినులకు భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఇప్పటికే వీరికి ప్రత్యేక శిక్షణ పూర్తి కావచ్చింది.
చివరిగా.. బకాయి పడ్డ నిధుల విడుదల ప్రకటనతో గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. అటు ఆర్థిక సాయం, ఇటు భద్రత రెండింటికీ ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేస్తుండటం విశేషం.