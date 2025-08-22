English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Casting Couch: "హీరోయిన్ అవ్వాలంటే ఎవ్వరైనా పడుకోవాల్సిందే"..'గృహలక్ష్మి' హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

1 /7

సినిమా పరిశ్రమలో వేధింపుల గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సినిమా పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందని చాలా మంది బహిరంగంగానే పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అనేక సందర్భాల్లో, హీరోయిన్లు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు తాము ఎదుర్కొన్న లైంగిక వేధింపులు, కాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్యల గురించి మౌనం వీడుతున్నారు. 

2 /7

సినీ పరిశ్రమలో జరుగుతున్న లైంగిక వేధింపుల గురించి నటి కస్తూరి శంకర్ ఇటీవల నోరు విప్పారు. 'అన్నమయ్య'  సినిమా ద్వారా కస్తూరి శంకర్ తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించి ప్రజాదరణ పొందారు. కొంతకాలం నటనకు విరామం ఇచ్చిన కస్తూరి శంకర్ తిరిగి సీరియల్స్, వెబ్ సిరీస్‌లలో నటించి బిజీ ఆర్టిస్ట్‌గా మారారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే కస్తూరి తరచుగా వ్యక్తిగత, కెరీర్ వార్తలను పంచుకుంటుంది.     

3 /7

కస్తూరిది అలాగే మాట్లాడే స్వభావం. మహేష్ సినిమాలో తల్లి పాత్ర పోషించడం మానేసినట్లు.. ఎందుకంటే నేను అతని సరసన హీరోయిన్ గా నటించాలనుకుంటున్నాను. కానీ ఎప్పటికీ తల్లి పాత్ర పోషించను అని చెప్పింది.     

4 /7

ఇటీవల నటి తనదైన శైలిలో పరిశ్రమలోని ప్రస్తుత వాతావరణంపై స్పందించింది. చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రతి నటి ఏదో ఒక సమయంలో ఈ వేధింపులను ఎదుర్కొంటుంది. ఇది చిత్ర పరిశ్రమకే పరిమితం కాదు, ప్రతి రంగంలోనూ కనిపించే సాధారణ విషయం.     

5 /7

ఉదాహరణకు ఒక ఇల్లు కట్టుకునే వ్యక్తికి, ఒక మహిళా కార్మికురాలికి మధ్య కూడా ఇదే జరిగింది. నేను కూడా అదే విధంగా వేధింపులకు గురయ్యాను. కానీ తెలుగులో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడూ జరగలేదు. నేను కోలీవుడ్, మాలీవుడ్‌లో వాటిని ఎదుర్కొన్నాను.     

6 /7

నేను మళ్ళీ సినిమాల్లో నటించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఒక దర్శకుడు తనతో పడుకోమని అడిగాడు. కానీ నేను అతనికి నో చెప్పినప్పుడు, నన్ను సినిమా నుండి తొలగించారు. కస్తూరి శంకర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.    

7 /7

casting couch Kasthuri Kasthuri Shankar Kollywood Tollywood actress kasthuri shankar latest news intinti gruhalakshmi actress kasthuri shankar

