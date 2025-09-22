List Of Items Get Cheaper: GST ధరలు తగ్గడంతో సామాన్యులకు దసరా ధమాకా మొదలైంది. నేటి నుంచే నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు కూడా తగ్గడంతో పండగ చేసుకునే వాతావనం ఏర్పడింది. ప్రధానంగా ఈ GST ధర తగ్గడంతో ఏ వస్తువులపై ఎంత ధర తగ్గుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
జీఎస్టీ ధరలు తగ్గడంతో ఏసీ, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, కార్లు, బైకులతో పాటు నిత్యవసర వస్తువులైన చీప్స్, పాలు, బిస్కట్స్ వంటిపై కూడా ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్క వస్తువుపై ఎంత మేర ధరలు తగ్గి ఉండవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ఏసీ ధరలు రూ.2800 నుంచి రూ.5900 వరకు స్ప్లిట్ ఏసీ ధరలు తగ్గాయి. ఇక విండో ఏసీ విషయానికొస్తే రూ.3400 వరకు కమర్షియల్ సిస్టం ధరలు తగ్గాయి. ఇవి పెద్ద మొత్తంలో ఆఫీసుల్లో వినియోగిస్తారు.
డిష్ వాషర్ల విషయానికి వస్తే రూ.8000 వరకు ధరలు తగ్గాయి. అయితే ఎంట్రీ లెవెల్ మోడల్ బట్టి రూ.4000 వరకు దాదాపు ఈ డిష్ వాషర్లపై ధర తగ్గింది. ఈ మధ్యకాలంలో డిష్ వాషర్ల కొనుగోలుదారులు కూడా పెరుగుతున్నారు. ఈ ధర తగ్గడంతో వారి సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇక టీవీల విషయానికొస్తే 32 ఇంచుల టీవీ రూ. 2600 నుంచి రూ.85 వేల వరకు ఆ స్క్రీన్ సైజును బట్టి తగ్గాయి. ఇక 43 ఇంచుల టీవీ రూ. 2000 నుంచి రూ.5000 వరకు.. 65 ఇంచుల టీవీ రూ.3400 నుంచి రూ.20వేల వరకు ధరలు తగ్గించారు. 100 ఇంచుల టీవీల విషయానికి వస్తే రూ.85000 వరకు తగ్గించారు.
వీటితోపాటు బాత్రూం ఎసెన్షియల్స్ అయిన షాంపూలు, సబ్బులు, షాంపూలు, టూత్ బ్రష్ లో కూడా 5% జీఎస్టీ తగ్గించారు. క్రీములు, పౌడర్లు కూడా ఐదు శాతం వరకు తగ్గాయి. డైపర్స్ కూడా మరింత ధర తగ్గింది.