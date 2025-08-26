English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Central Govt: మోదీ సర్కార్ నుంచి భారీ శుభవార్తలు.. దివాళీ కాదు.. దసరాలోపే..సెప్టెంబర్ 22న ముహుర్తం ఫిక్స్..!!

GST Reforms Council: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సామాన్యులకు భారీ శుభవార్తలు చెప్పబోతోంది. అయితే వీటి కోసం దీపావళి వరకు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. దసరా లోపే ఈ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 దేశంలో పండగల సమయం దగ్గర పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రతిపాదిస్తున్న జిఎస్టి మార్పులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారులకు తగ్గింపు, వ్యాపారులకు స్పష్టత ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈసారి కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం సరళమైన రెండు శ్లాబ్ పద్ధతులను తీసుకురానుంది.

 కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త 5శాతం, 18శాతం శ్లాబ్స్ విధానం పై చర్చించేందుకు జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సెప్టెంబర్ 3, 4 తేదీల్లో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సమావేశం కానుంది.  ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత సుమారు 5 నుంచి7 రోజుల్లో నోటిఫికేషన్లు విడుదలవుతాయి .  

ఈ కౌన్సిల్ కు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వం వహిస్తారు. ఇందులో అన్ని రాష్ట్రాల, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఆర్థిక మంత్రులు కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు.  ఈ సమయంలో జీఓఎంగా పిలిచే  రాష్ట్ర మంత్రుల బృందం ఇచ్చిన సూచనలపై చర్చ జరుగుతుంది. వీటిలో టాక్స్ రేషనలైజేషన్ సెస్,  కాంపెన్సేషన్ ,సైన్స్ హెల్త్, ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్, ఇన్సూరెన్స్ పై చర్చ జరగనుంది .  

అయితే ఇటీవల జీవోఎం సమావేశమై కేంద్రం ప్రతిపాదించిన రెండు శ్లాబ్స్  విధానాన్ని సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపింది.  కేంద్రం ఈ బృందానికి సూచించిన విధానం ప్రకారం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ను మెరిట్, స్టాండర్డ్ గా విభజించి వాటిపై ఐదు నుంచి 18శాతం జిఎస్టి వేయాలని సూచించింది. కొన్ని లగ్జరీ కార్లు, సిన్ గూడ్స్ పై ప్రత్యేకంగా 40శాతం టాక్స్ విధించాల్సి ఉంటుంది.   

 ఇదే సమయంలో కొంతమంది ఎక్కువగా కార్మికులను ఉపాధి కల్పించే రంగాలకు మద్దతుగా 0.1%, 0.3% లేదా 0.5శాతం తగ్గింపు రేట్లు కొనసాగుతాయి.కాగా ప్రస్తుతం 5, 12, 18, 28శాతంతో జిఎస్టి నాలుగు స్లాబ్ లను కలిగి ఉంది.   

అయితే తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ చేయడం కోసం జీఎస్టీ పేరుతో కొత్తతరం పన్ను సంస్కరణ ప్రకటించారు.  జీఎస్టీ ప్రవేశించిన 2017 నుంచి ఇది అతి పెద్ద మార్పు అని పేర్కొన్నారు.  ఆయన సామాన్య ప్రజలకు రైతులకు మధ్య తరగతి వారికి ఉపశమనాన్ని కల్పించడమే తమ లక్ష్యం అని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు.   

ఈ కొత్త పన్ను విధానం సెప్టెంబర్ 22లోగా అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈలోపు  దేశం లో నవరాత్రి పండగలు కూడా షురూ అవుతాయి. ఈ మార్పులు వినియోగదారులపై ఉన్న భారాన్ని తక్కువ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయని, వ్యాపారులకు సరళత ఇవ్వడంతో పాటు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు నడిపిస్తాయని అంచనాలు ఉన్నాయి.

