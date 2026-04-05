GT vs RR: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో మరో ఉత్కంఠ పోరు గుజరాత్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో జరిగింది. సొంత మైదానంలో గుజరాత్ టీం ఓటమిపాలయ్యింది. రాజస్థాన్ మరో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. దీంతో వరుస విజయాలతో ఐపిఎల్ పాయింట్స్ టేబుల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ టాప్లో నిలిచింది.
అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్పై 6 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆఖరి ఓవర్ వరకు విజయం ఎవరిని వరిస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్ఆర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 210 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది.
యశస్వి జైస్వాల్ హాఫ్ సెంచరీతో శుభారంభం ఇవ్వగా, ధ్రువ్ జురెల్ 42 బంతుల్లోనే 75 పరుగులు (5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ 18 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. ఆఖరిలో రవీంద్ర జడేజా మెరుపులతో రాజస్థాన్ తన స్కోరును 200 దాటించింది. గుజరాత్ బౌలర్లలో అశోక్ శర్మ పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ, మహమ్మద్ సిరాజ్ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకోవడం ఆ జట్టుపై ఒత్తిడి పెంచింది.
211 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్ , కుమార్ కుశాగ్ర మంచి పునాది వేశారు. ముఖ్యంగా సాయి సుదర్శన్ 44 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేసి క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే, మిడిల్ ఓవర్లలో రవి బిష్ణోయ్ తన స్పిన్ మాయాజాలంతో గుజరాత్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశాడు. బిష్ణోయ్ ఒకే ఓవర్లో రాహుల్ తెవాటియా , గ్లెన్ ఫిలిప్స్ వంటి కీలక వికెట్లు తీసి మ్యాచ్ను రాజస్థాన్ వైపు తిప్పాడు.
చివర్లో రషీద్ ఖాన్ (24) , కగిసో రబాడ (23) పోరాడినప్పటికీ రాజస్థాన్ బౌలర్ల ముందు వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. 19వ ఓవర్ వేసిన జోఫ్రా ఆర్చర్ కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి గుజరాత్ను మరింత ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. చివరి ఓవర్లో గుజరాత్ విజయానికి 11 పరుగులు అవసరమైన దశలో.. కెప్టెన్ పరాగ్ బాల్ని తుషార్ దేశ్పాండేకు అప్పగించగా.. అతను అద్భుతమైన యార్కర్లతో బ్యాటర్లను కట్టడి చేశాడు.
ఆ ఓవర్ ఐదో బంతికి భారీ షాట్కు ప్రయత్నించిన రషీద్ ఖాన్.. ఆర్చర్ చేతికి చిక్కి ఔట్ కావడంతో రాజస్థాన్ విజయం ఖరారైంది. చివరి బంతికి 7 పరుగులు కావాల్సిన తరుణంలో దేశ్పాండే వేసిన ఫుల్ టాస్ను అశోక్ శర్మ సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయలేకపోయాడు. దీంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.