Guarantee Free Govt Loan: కోలాటరల్ లేకుండానే రూ. 20లక్షల లోన్.. వ్యాపారులకు మోదీ గవర్నమెంట్ బిగ్ ఆఫర్..!!

Guarantee Free Govt Loan: మీరు ఏదైనా బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డుగా మారుతున్నాయా? అయితే ఇది మీ కోసం గొప్ప అవకాశం. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు, స్టార్టప్లకు ప్రత్యేక రుణాలను అందిస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన కింద వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి రూ. 20 లక్షల వరకు రుణాలను పొందవచ్చు. ఈ పథకం 2015లో ప్రారంభించింది.
చిన్న, మధ్యస్థాయి వ్యాపారాలను, కార్పొరేట్యేతర, వ్యవసాయేతర వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి ఆర్థిక మద్దతు అందించడానికి రూపుదిద్దుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా 523.7 మిలియన్ల రుణాలు పంపిణీ అయ్యాయి. వాటి విలువ రూ. 33.65 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉంది.
ప్రస్తుతం 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ ప్రకారం రుణ పరిమాణం రూ. 20 లక్షలకు పెంచింది. పథకానికి కొత్త తరుణ్ ప్లస్ వర్గం జోడించింది. ఇది పెద్ద మొత్తపు వ్యాపార రుణాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది.
ఇందులో మొత్తం నాలుగు రకాల పథకాలు ఉన్నాయి. శిశు లోన్ (రూ.50,000 వరకు), కిషోర్ లోన్ (రూ. 50,000–రూ. 5 లక్షల వరకు), తరుణ్ లోన్ (రూ. 5–రూ. 10 లక్షల వరకు) తరుణ్ ప్లస్ లోన్ (రూ.10–రూ. 20 లక్షల వరకు).
ఈ రుణాల అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇవి గ్యారంటీ-ఫ్రీగా ఉంటాయి. అంటే, రుణం పొందడానికి హామీదారులు, మూడవ వ్యక్తుల సంతకాలు లేదా ప్రాసెసింగ్ రుసుములు అవసరం ఉండవు. ముఖ్యంగా, 20 లక్షల రుణం తరుణ్ ప్లస్ వర్గంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది గతంలో తరుణ్ లోన్ కింద రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించిన దరఖాస్తుదారులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వ్యక్తి 18 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసు కలిగి ఉండాలి. ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, నివాస రుజువు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో, వ్యాపార ప్రణాళిక, KYC పత్రాలు, ఆదాయ రుజువు పత్రాలు అవసరం ఉంటాయి. దరఖాస్తు సమీప బ్యాంకులో ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన యువత, స్టార్టప్లకు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించడానికి, పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేకుండా, ప్రభుత్వ మద్దతుతో వ్యాపారం ప్రారంభించే అత్యుత్తమ అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.