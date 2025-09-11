English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Powerful Leaves Benefits: ఈ చిన్ని ఆకుతో ఆరోగ్యానికి మహాభాగ్యం .. షుగర్ తగ్గడం నుంచి జుట్టు పెరుగుదల వరకు..!

Health Tips
మన ఇళ్ల దగ్గర తేలికగా దొరికే జామ చెట్టు ఆకు చిన్నదిగా కనిపించినా.. ఆరోగ్యానికి మాత్రం మహాభాగ్యం. పూర్వకాలం నుండి ఆయుర్వేదంలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇప్పటికి కూడా.. జామ ఆకు అనేక సమస్యలకు సహజమైన మందుగా పనిచేస్తుంది.
1 /6

బరువు తగ్గాలని కోరుకునే వారికి జామ ఆకు.. ఇంతకాలం సహాయం చేస్తుంది. ఈ ఆకు రసం.. తాగితే శరీరంలో మెటాబాలిజం పెరుగుతుంది. కొవ్వు పేరుకోకుండా నియంత్రిస్తుంది. రాత్రిపూట ఒక గ్లాస్ జామ ఆకు టీ తాగితే క్రమంగా బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.  

2 /6

మధుమేహం ఉన్నవారికి కూడా జామ ఆకు చాలా ఉపయోగకరం. ఇందులో ఉండే ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని.. నియంత్రిస్తాయి. క్రమం తప్పకుండా జామ ఆకు నీరు తాగితే షుగర్ స్థాయి నియంత్రణలో ఉంటుంది.

3 /6

జుట్టు రాలిపోవడం, చుండ్రు సమస్యలు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడతాయి. జామ ఆకులను మరిగించి ఆ.. నీటితో తలస్నానం చేస్తే జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి. చుండ్రు తగ్గుతుంది. జుట్టు మెరిసేలా మారుతుంది.

4 /6

చర్మ సమస్యలకూ జామ ఆకు మంచి మందు. ఇందులో ఉండే యాంటీబాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఆకు పేస్ట్ రాసుకుంటే చర్మం శుభ్రంగా, తాజాగా ఉంటుంది. గాయాలు త్వరగా మానడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

5 /6

జీర్ణకోశ సమస్యలకు జామ ఆకు ఔషధం లాంటిది. ఆకు ముద్ద కడుపులోని ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది. విరేచనాలు తగ్గిస్తుంది. మలబద్ధకం సమస్యను కూడా క్రమంగా సరిచేస్తుంది.

6 /6

మొత్తానికి చిన్నగా కనిపించే జామ ఆకు, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు సహజ వైద్యంలో పనిచేస్తుంది... ఇంట్లో సులభంగా దొరికే ఈ ఆకు మన శరీరానికి అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా వాడితే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

Guava Leaves Benefits guava leaf tea Guava Leaf for Weight Loss guava leaves for diabetes Guava Leaf Hair Care Guava Leaf Skin Benefits Herbal Remedies Natural medicine Home Remedies with Guava Leaves Guava Leaf Health Tips

Next Gallery

Diabetes Control: H1BAని 9 నుంచి 6 కి తగ్గించుకున్న మహిళ.. 95 రోజుల్లో షుగర్ నామరూపాలు ఖతం చేసేలా..!