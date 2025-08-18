Guess Star Heroine: ఈ హీరోయిన్ ను గుర్తు పట్టారా..! ఒకప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా షేక్ చేసిన చిరు భామ..

Guess Star Heroine: ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తోన్న ఈ కథానాయికను గుర్తు పట్టారా.. గుర్తు పడితే ఓకే..ఇంకా గుర్తు పట్టలేకపోతున్నారా.. ఈమె ఒకప్పుడు హిందీ, తెలుగు, తమిళ్ ఇలా ప్యాన్ ఇండియాను తన నటనతో పాటు అందంతో అలరించింది ఈ భామ. అంతేకాదు ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి వంటి హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది.
Guess Star Heroine: అవును మీ గెస్ కరెక్టే.. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్లో తన అందంతో పాటు నటనతో షేక్ చేసింది మీనాక్షి శేషాద్రి. అంతేకాదు బాలీవుడ్ 80 మరియు 90 దశకాల్లో టాప్ హీరోయిన్ గా చక్రం తిప్పింది. హిందీలో హీరో, విజయ్, ఘాయల్, షెహెన్ షా, గంగ జమునా సరస్వతి, అకేలా, దామిని, క్షత్రియ వంటి చిత్రాల్లో నటించి బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల నీరాజనాలు అందుకుంది. ముఖ్యంగా ఈమె డాన్సింగ్ స్కిల్స్ కు అప్పటి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు.
అంతేకాదు ఈమె తెలుగులో చిరంజీవి హీరోగా కళాతపస్వీ కే. విశ్వనాథ్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘ఆపద్బాంధవుడు’ చిత్రంలో తన యాక్టింగ్ తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకుంది. ఈ సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్ లో సక్సెస్ కాలేదు. ఈ సినిమాలోని నటనకు ఉత్తమ నటిగా నంది అవార్డు సైతం అందుకుంది .
చిరుతో ‘ఆపద్భాందవుడు’ చిత్రం కంటే ముందు ఈమె బాలీవుడ్ లో రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన ‘గ్యాంగ్ లీడర్’ హిందీ రీమేక్ ‘ఆజ్ కా గూండారాజ్’లో కథానాయికగా నటించింది మీనాక్షి శేషాద్రి. దాంతో పాటు హిందీలో దాదాపు 50 సినిమాలకు పైగానే నటించారు ఈమె.ఆ సినిమా తర్వాత చిరు.. ఆపద్బాంధవుడులో అవకాశం ఇచ్చారు.
తెలుగులో మీనాక్షి శేషాద్రి ఫస్ట్ మూవీ శోభన్ బాబు హీరోగా నటించిన ‘జీవన పోరాటం’. రాజా చంద్ర డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ఓ పాటలో గెస్ట్ రోల్లో మెరిసింది. పూర్తి స్థాయిలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రం ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’. ఈ మూవీలో మేనక పాత్రలో నటించింది. ఇందులో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సరసన నటించింది.
కెరీర్ పీక్స్ లో ఉన్న దశలోనే 1995లో హరీష్ మైసూర్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని సినీ ఇండస్ట్రీకి దూరం అయిపోయింది. ఈమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. 61 ఏళ్ళ వయసున్న మీనాక్షి లేటెస్ట్ ఫోటోలు కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.ఈమె చివరగా 1998లో సంస్కృతంలో తెరకెక్కిన ‘స్వామి వివేకానంద’ సినిమాలో సన్యాసిని పాత్రలో కనిపించింది.
అసలు వీటిని చూసిన తర్వాత అప్పుడు మనం చూసిన మీనాక్షి ఈమెనా అనే ఫ్యాన్స్ ముక్కున వేలుసుకుంటున్నారు. అంతలా మారిపోయారు మీనాక్షి శేషాద్రి. ప్రెజెంట్ ఆమె ఫోటోలు చూసి అభిమానులు షాక్ కు గురి అవుతున్నారు. మేం అప్పుడు చూసిన అందాల మీనాక్షి ఈమె కాదంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. మధ్యలో ఈమెకు అవకాశాలు వచ్చినా.. ఆ వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు. కుటుంబ లోకమే బతుకుతోంది.