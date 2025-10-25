English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telugu Hero: రూ.50 కోట్ల ఈ టాలీవుడ్ హీరోని గుర్తుపట్టారా..?

Star Hero: ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మంచి సినిమాతో మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న  హీరో కి సంబంధించిన వీడియో.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది. ఆ వీడియోని చూసి.. ఈ హీరో చిన్నప్పుడు ఇలా ఉండేవారా అని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమాగా వచ్చి భారీ విజయాన్ని అందుకున్న చిత్రాలలో కోర్ట్ సినిమా కూడా ఒకటి.  ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ రామ్ జగదీష్ తెరకెక్కించగా హీరో నాని నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.    

కోర్ట్ సినిమా ద్వారా హీరోగా పరిచయమైన హర్ష రోహన్, హీరోయిన్ శ్రీదేవి అప్పల్ల తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. ఇందులో వీరిద్దరి నటన కూడా అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంది. 

ఈ సినిమా యూత్ ను  బాగా ఆకట్టుకోవడంతో సుమారు 50 కోట్ల వరకు కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.  అయితే తాజాగా కోర్టు సినిమా హీరో హార్ష్ రోషన్ కి సంబంధించి ఒక వీడియో వైరల్ గా మారింది.

ఈ వీడియోలో కోర్టు మూవీ హీరో రోషన్ చిన్న వయసులో చేసిన ఒక పని వీడియో రూపంలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.             View this post on Instagram                       A post shared by neney_ley_mawa (@coments_chudu)

ఆ వీడియోలో మొదట కాస్త భయపడుతూ వీడియో చేసినట్టు చూపించారు . ఆ తర్వాత స్టైలిష్ లుక్ లో రోషన్ ని చూసేసరికి అందుకే ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత గొప్ప యాక్టర్ అయ్యారు అంటూ నెటిజన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Telugu hero viral reel ₹50 crore Telugu movie Court movie hero Harsha Roshan viral video Telugu star childhood video

