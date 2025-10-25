Telugu Hero: రూ.50 కోట్ల ఈ టాలీవుడ్ హీరోని గుర్తుపట్టారా..?

Star Hero: ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మంచి సినిమాతో మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న హీరో కి సంబంధించిన వీడియో.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది. ఆ వీడియోని చూసి.. ఈ హీరో చిన్నప్పుడు ఇలా ఉండేవారా అని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమాగా వచ్చి భారీ విజయాన్ని అందుకున్న చిత్రాలలో కోర్ట్ సినిమా కూడా ఒకటి. ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ రామ్ జగదీష్ తెరకెక్కించగా హీరో నాని నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.
కోర్ట్ సినిమా ద్వారా హీరోగా పరిచయమైన హర్ష రోహన్, హీరోయిన్ శ్రీదేవి అప్పల్ల తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. ఇందులో వీరిద్దరి నటన కూడా అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంది.
ఈ సినిమా యూత్ ను బాగా ఆకట్టుకోవడంతో సుమారు 50 కోట్ల వరకు కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తాజాగా కోర్టు సినిమా హీరో హార్ష్ రోషన్ కి సంబంధించి ఒక వీడియో వైరల్ గా మారింది.
ఈ వీడియోలో కోర్టు మూవీ హీరో రోషన్ చిన్న వయసులో చేసిన ఒక పని వీడియో రూపంలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. View this post on Instagram A post shared by neney_ley_mawa (@coments_chudu)
ఆ వీడియోలో మొదట కాస్త భయపడుతూ వీడియో చేసినట్టు చూపించారు . ఆ తర్వాత స్టైలిష్ లుక్ లో రోషన్ ని చూసేసరికి అందుకే ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత గొప్ప యాక్టర్ అయ్యారు అంటూ నెటిజన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.