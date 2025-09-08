Guess Director: బొమ్మరిల్లు సినిమాలో ఉన్న ఈ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా.. ఇండస్ట్రీకి బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చిన వారు..!

Guess Star Director : బొమ్మరిల్లు సినిమా ఒకప్పుడు ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో తెలిసిన విషయమే. సిద్ధార్థ హీరోగా జెనీలియా హీరోయిన్ గా.. వచ్చిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమాలో ఒక సన్నివేశంలో.. స్టార్ డైరెక్టర్ నటించారు అనే విషయం మీకు తెలుసా..
బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన బొమ్మరిల్లు సినిమా.. 2006 లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో జెనీలియా పాత్ర అప్పట్లో అందరిని ఆకట్టుకుంది…
ఇక ఈ చిత్రంలో ప్రకాష్ రాజ్ నటన కూడా హైలెట్గా నిలిచింది. సిద్ధార్థ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమాకి దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందించగా.. ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్ .. ఇప్పటికి కూడా ఎంతోమందికి ఫేవరెట్ సాంగ్స్ గా నిలిచిపోయాయి.
ఇంతలా విజయం సాధించిన ఈ సినిమా మొదటి సీన్లో.. ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ సీన్ కి సంబంధించిన క్లిప్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ బ్లాక్ బస్టర్ సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు అందించిన శ్రీకాంత్ అద్దాల.. బొమ్మరిల్లు సినిమా మొదటి సీన్ లో ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడుతూ కనిపిస్తారు.
ఒక సన్నివేశంలో సిద్ధార్థ కి షాపింగ్ చేస్తూ ఉండగా.. ప్రకాష్ రాజ్ కి.. షర్ట్లు చూపించే సేల్స్ మాన్ గా శ్రీకాంత్ కనిపిస్తారు. ఇక ఈ సీన్ ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు సినీ అభిమానులు.