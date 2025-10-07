Credit Card King: నువ్వు మామూలోడివి కాదు సామీ..! రెండు కాదు.. మూడు కాదు.. ఏకంగా 1638 క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతూ గిన్నీస్ రికార్డ్

Highest Credit cards Collection: ఈరోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎవరైనా ఒకటి లేదా రెండు.. మహా అంటే మూడు క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతారు. అది కూడా అత్యవసరమైతేనే. కానీ హైదరాబాద్కు చెందిన మనీష్ ధమేజా.. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్న వ్యక్తిగా గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డుకి ఎక్కాడు.
మనీష్ ధమేజా వద్ద 1638 యాక్టివ్ క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయి. దీంతో అతిపెద్ద క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. అయితే మనీష్కు క్రెడిట్ కార్డులు కేవలం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కోసం మాత్రమే కాదంట. క్రెడిట్ కార్డులంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెబుతున్నాడు. క్రెడిట్ కార్డ్స్ ద్వారా వచ్చే గిఫ్ట్స్, రివార్డ్స్ చాలా అద్భుతమైనవని మనీష్ తెలిపాడు.
2016లో దేశంలో జరిగిన నోట్ల రద్దు సమయంలో మనీష్ కూడా ఇతరుల్లాగే ఆందోళనకు గురయ్యాడు. ఆ కాలంలో డబ్బు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డులు వాడడం మొదలుపెట్టాడు. కరెన్సీకి బదులు డిజిటల్ చెల్లింపులు చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. ఇలా అతని క్రెడిట్ కార్డు ప్రయాణం ప్రారంభమైంది.
ఇక క్రెడిట్ కార్డులు క్రమంగా ఆర్థిక సౌలభ్యంతో పాటు రివార్డులు మరియు డిస్కౌంట్లు ఇస్తుండటంతో.. మనీష్ మరిన్ని క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం మొదలుపెట్టాడు.
తనకు ట్రావెల్ టైమ్లో క్రెడిట్ కార్డులు బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయని అన్నాడు మనీష్. ఎయిర్పోర్టు లాంజ్లకు యాక్సెస్, ఫుడ్, స్పా సేవలు, హోటల్ వోచర్లు, ఫ్లైట్ టిక్కెట్స్ లో డస్కౌంట్స్, షాపింగ్ వోచర్లు, సినిమా టిక్కెట్లు, గోల్ఫ్ సెషన్లు… ఇలా క్రెడిట్ కార్డ్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ పొందానన్నాడు.
ఇలా క్రెడిట్ కార్డ్స్ తో తన బంధాన్ని పెంచుకుంటూ ఏకంగా 1638 కార్డులు తీసుకున్నాడు. దాంతో ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్న వ్యక్తిగా గిన్నీస్ రికార్డులోకి ఎక్కాడు మనీష్.