Disha Patani: దిశా పటాని ఇంటి ముందు నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు.. జస్ట్ ఇది ట్రైలర్ అంటూ వార్నింగ్.!.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Gun firing at Disha patani residence: దిశపటానీ సోదరి ఖూష్బూపటానీ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఈ కాల్పులు జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తొంది. ఈ క్రమంలో కాల్పులకు తెగబడింది తామే నంటూ గ్యాంగ్ స్టార్ గోల్డీ బ్రార్, రోహిత్ గోడారాలు సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం కలకలంగా మారింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బారేలీలో ఉన్న బాలీవుడ్ నటి దిశాపటానీ ఇంటి ముందు గుర్తు తెలియని దుండగులు ఏకంగా నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఈరోజు(శుక్రవారం) తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల ప్రాంతంలో బైక్ పై వచ్చిన ఇద్దరు గుర్తు తెలియని దుండగులు దిశా పట్ని ఇంటిపై మూడు నుంచి నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు.
దీంతో సెక్యురిటీ సిబ్బంది భయపడిపోయి దిశాపటానీ కుటుంబీకులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈక్రమంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.
బుల్లెట్ల శబ్దం విని తాము మేల్కొన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో..పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. సీసీటీవీలో ఇద్దరు బైక్ రైడర్లు కనిపిస్తున్నారు. సంఘటన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులలో భయాందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది.
అయితే.. కాల్పుల తర్వాత ఇది తమ పనేఅంటూ గ్యాంగ్ స్టర్ లు..రోహిత్ గొడారా, స్టార్ గోల్డీ బ్రార్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇది జస్ట్ సాంపుల్ మాత్రమే అని.. మరోసారి తమ మతాన్ని, నమ్మకాల్ని కించపర్చే విధంగా ఖుష్బూపటానీ కానీ,నువ్వు కానీ మాట్లాడితే.. సిట్యువేషన్ మరింత డెంజర్గా ఉంటుందని వారు పోస్ట్ లు పెట్టారు. అయితే.. ఈపోస్ట్ ను పోలీసులు ధృవీకరించలేదు.
ఈ క్రమంలో దిశా పటానీ సోదరి ఖుష్బూపటానీ ఇటీవల ఒక వర్గం నమ్మకాలపై వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు. గతంలో ఆర్మీలో పనిచేసిన ఖుష్బూ పటానీ ప్రస్తుతం జిమ్ ట్రైనర్ గా పనిచేస్తుంది.ఈ క్రమంలో ఆమె ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యల్ని బైక్ మీద కాల్పులకు తెగబడిన వారు తీవ్రంగా ఖండించారు.
శుక్రవారం తెల్లవారు జామున చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు ప్రస్తుతం లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. భారీగా దిశాపటానీ ఇంటి వద్ద పోలీసుల్నిమోహరించారు. ఎవరికి హనీ కల్గలేదని పోలీసులు వెల్లడించారు.