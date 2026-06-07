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Gundeninda Gudigantalu Shruti: గుండెనిండా గుడిగంటలు శృతి రియల్ లైఫ్..రోజుకు అన్ని వేల సంపాదన, అన్ని కోట్ల ఆస్తులా! త్వరలో మరోగుడ్‌న్యూస్‌?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:37 PM IST

Gundeninda Gudigantalu Shruti Per Day Salary: తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'గుండె గుండె నిండా గుడిగంటలు' సీరియల్ చాలా బాగా తెలుసు. ఇందులో బాలు, మీనా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.ఇక ఈ సీరియల్‌ మరో క్రేజీ జంట గురించి చెప్పాలంటే శృతి, రవి.. ఈ జంట గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిందే. అసలు ఈ శృతి ఎవరు? ఆమె ఆస్తులు ఎంత? ఆమె గురించి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు ఏంటి? త్వరలో ఆమె బుల్లితెరకు ఒక శుభవార్త అందించబోతుందనే గుసగుసలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Gundeninda Gudigantalu1/7

గుండెనిండా గుడిగంటలు

ప్రతిరోజూ స్టార్ మాలో ప్రసారమయ్యే గుండె నిండా గుడిగంలు సీరియల్‌లో నటీనటుల నటన ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ప్రతి పాత్రలోనూ వారు అద్భుతంగా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నారు. ఈ కథ ప్రధానంగా బాలు, మీనా పాత్రల చుట్టూ, అలాగే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సాగుతుంది.  

Gundeninda Gudigantalu serial Shruti real Life2/7

గుండెనిండా గుడిగంటలు శృతి రియల్ లైఫ్

బాలు, మీనా నటన ఈ సీరియల్ విజయానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం తప్పేం కాదు. మొత్తంగా ఒక లోయర్‌ మిడిల్‌ క్లాస్‌ కుటుంబం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. మొత్తానికి ఒక విభిన్నమైన కథాంశంతో ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.  

Viharika Choudhary 3/7

విహారికా చౌదరి

ఈ సీరియల్‌లో శృతి అనే క్యారెక్టర్ గురించి కూడా చర్చించుకోవాలి. బాలు తమ్ముడు రవి భార్యగా నటించిన ఈ నటి అసలు పేరు విహారికా చౌదరి. ఆమె తన పాత్రలో పూర్తిగా ఇమిడిపోయింది. మొహమాటపడకుండా తన అభిప్రాయాలను ముఖం మీదే చెప్పే ఆమె తీరు ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చుతోంది.   

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విహారికా చౌదరి ఆస్తులు రెమ్యునరేషన్

విహారికా కేవలం సీరియల్స్ మాత్రమే కాకుండా కొన్ని వెబ్ సిరీస్, షార్ట్ ఫిలింస్‌లో కూడా నటించింది. 'వారధి' సినిమాలోనూ ఆమె కనిపించింది. అలాగే 'ఫంకీ, ఫ్లాట్ మేట్స్, 'మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్'  'బుల్లబ్బాయి' వంటి వెబ్ సిరీస్‌లలో కూడా ఆమె నటించింది.   

Gundeninda Gudigantalu serial5/7

గుండె నిండా గుడిగంటలు సీరియల్

నిజానికి శృతి అలియాస్‌ విహారిక చౌదరీకి హైదరాబాద్‌లో రెండు ఫ్లాట్లు, ఒక కారు వంటి ఆస్తులు ఉన్నాయని సమాచారం. అంతేకాదు, ఆమె భర్త  పేరు మీద కూడా కొన్ని ఆస్తులు, స్థలాలు ఉన్నాయట.   

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విహారికా చౌదరి వెబ్ సిరీస్

మరోవైపు, విహారికా చౌదరి రోజువారీ ఆదాయం రూ.30 వేలకు పైగా ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి మరికొన్ని వార్తలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.   

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గుండెనిండా గుడిగంటలు శృతి ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలు

విహారికా ప్రస్తుతం గర్భవతి అని, అందుకే ఆమె సీరియల్స్‌కు దూరమవుతోందని, త్వరలో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతోందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ వార్తల వల్ల చాలామంది ఆమె గురించి ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నారు.. అయితే ఇది నిజమో లేక కేవలం పుకారా మాత్రమేనో ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

TAGS:
Gundeninda Gudigantalu serial Shruti real name
Viharika Choudhary lifestyle and net worth

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