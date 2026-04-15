Akshaya Tritiya: బంగారం ప్రియులకు జాక్‌పాట్‌.. అక్షయ తృతీయకు గుండు అంకుల్‌ శుభవార్త!

Lalithaa Jewellery Announces Akshaya Tritiya 2026 Offers: కష్టపడి పైకివచ్చి పేద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించిన గుండు అంకుల్‌.. అదేనండి లలితా జ్యువెలరీ అధినేత కిరణ్‌ కుమార్‌ అక్షయ తృతీయకు అద్భుతమైన ఆఫర్లు ప్రకటించారు. ఏప్రిల్‌ 20వ తేదీ వరకు లలితా జ్యువెలరీలో అందిస్తున్న ఆఫర్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
అక్షయ తృతీయ వచ్చేసింది. ఈ పండుగకు ఒక గ్రాము బంగారమైనా కొనాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. మరి ఈ పండుగ రోజు బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లపై పలు జ్యువెలరీ సంస్థలు భారీ ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. ఇక గుండు అంకుల్‌ అదే లలితా జ్యువెలరీ అధినేత కిరణ్‌ కుమార్ అక్షయ తృతీయకు ఎలాంటి ఆఫర్లు ప్రకటించారో చూద్దాం.

అక్షయ, తృతీయను పురస్కరించుకుని లలితా జ్యువెలరీ ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లు ఏప్రిల్‌ 20వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. బంగారు, వెండి, వజ్రపు ఆభరణాలపై ఈ జ్యువెలరీ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. 

గొలుసులు, గాజులు, ఉంగరాలు, నెక్లెస్‌ తదితర అన్ని రకాల బంగారు నగల తరుగుపై అదనంగా ఒక శాతం తగ్గింపు లలితా జ్యువెలరీ ఇస్తోంది. వజ్రాభరణాలపై క్యారెట్‌కు రూ.4 వేలు తగ్గింపు అందిస్తోంది. రాళ్లు పొదిగిన నగలకు రాళ్ల ధర, బంగారం ధరలను వేర్వేరుగా లెక్కించి బిల్లు వేయనున్నారు.

లలితా జ్యువెలరీ అందిస్తున్న 11 నెలల ఆభరణాల కొనుగోలు పథకంలో కొంటే 100 శాతం తరుగు లేకుండా ఆభరణాలు పొందవచ్చని వెల్లడించింది. దీంతోపాటు పాత నగలను ఇచ్చి.. ఎటువంటి తరుగు లేకుండా కొత్త ఆభరణాలు కూడా మార్చుకునే పథకం ఉందని లలితా జ్యువెలరీ తెలిపింది.

దేశంలో.. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో లలితా జ్యువెలరీ విస్తరించింది. తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఏపీలో లలితా జ్యువెలరీ బ్రాంచ్‌లు ఉన్నాయి. ఈ బ్రాంచ్‌లన్నింటిలోనూ అక్షయ, తృతీయ ఆఫర్లు కొనసాగుతాయని లలితా జ్యువెలరీ తెలిపింది.

లలితా జ్యువెలరీలో అన్ని రకాల ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నా కూడా కొన్ని పథకాలు (స్కీమ్‌) కింద ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తే పెరిగిన ధర ప్రభావం పడదని లలితా జ్యువెలరీ తెలిపింది.

Gold Chit Schemes: మంత్లీ గోల్డ్ చిట్ స్కీంలో బంగారం కొంటే లాభమా..? నష్టమా..?