/బృహస్పతి అస్తమయం.. జూలై 14 నుంచి ఈ రాశులపై కాసుల వర్షం.. మీ రాశి ఉందా?

Guru Asthamanam 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి జూలై 14వ తేదీన అస్తమించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల మేష, సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, కెరీర్లో భారీ పురోగతి లభిస్తుంది.
Guru Asthamanam 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులతో పాటు వాటి అస్తమయాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నవగ్రహాలలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి జూలై 14వ తేదీన అస్తమించబోతున్నాడు. సాధారణంగా గురు గ్రహం అస్తమించినప్పుడు శుభకార్యాలు నిలిపివేస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ గురు అస్తమయం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై ఒకేలా ఉండదు.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. ఈ బృహస్పతి మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, విజయం చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. కొన్ని నిర్దిష్ట రాశులవారు మాత్రం ఆగస్టు వరకు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి మేలు జరిగితే మరికొన్ని రాశులవారికి సమస్యలు తప్పవు..
గురు అస్తమయ కాలంలో మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడడమే కాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు లేదా రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
సింహ రాశి జాతకులకు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి, జీతాల పెరుగుదల వంటి సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా లభిస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయాలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి వారికి గురు అస్తమయం వల్ల అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కెరీర్లో పెద్ద పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి, మనశ్శాంతి కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది.
ఈ గురు గ్రహం అస్తమయం కారణంగా మూడు రాశుల వారికి సంతోషం కలిగినప్పటికీ, ఒక రాశి వారికి మాత్రం తీవ్ర కష్టాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశివారికి అనేక సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. (NOTE: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్యులు అందించిన సమాచారంతో పాటు ఇంటర్నెట్లో సమాచారం ఆధారంగా సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని నమ్మడం అనేది మీ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని జీ తెలుగు తెలుపుతోంది.)