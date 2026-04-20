Guru Chadra Transit: గురు, చంద్రుల సంచారంతో ఈ రాశులకు అన్ని శుభదినాలే..

Guru Chadra Transit 2026: మిథున రాశిలో దేవుగురువు బృహస్పతితో పాటు చంద్రుడి  కలయిక కొన్ని రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది. బుధ గ్రహం యొక్క మిథున రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.  దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు అందుకోబోతున్నారు. 
Bruhaspathi Chandra Gocharam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, చంద్ర, గురు గ్రహాల సంచారం అత్యంత శుభప్రదం అని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. బుధ గ్రహానికి అధిపతి అయిన చంద్రుని సంచారం త్వరలో మిథున రాశిలో జరగనుంది. గురు గ్రహం ఇప్పటికే ఈ రాశిలో సంచారం చేస్తోంది.  గురు, చంద్రుల కలయిక అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. కొన్ని రాశులకు శుభ యోగాలను తీసుకురాబోతుంది.   

వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. గతంలో మీరు చేసిన అప్పులు తీరుస్తారు. చంద్ర, గురుల బలం వలన మీ పూర్వీకుల సంబంధించిన ఆస్తులు కలిసొస్తాయి. చేస్తోన్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు భార్య లేదా భర్తతో సఖ్యంగా మెలుగుతారు. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి.  

కన్య రాశి.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ నుండి ఈ 3 రాశుల వారికి మంచి రోజులు.  గురు, చంద్రుల సంచారం మూడు రాశులకు లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. మిథున రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక కన్యారాశి వారికి  మంచి లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. గురు, చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం కన్యారాశి వారికి అన్ని లాభాలనే తీసుకురాబోతుంది.  మీకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.   వ్యాపారవేత్తలకు ఇది చాలా శుభ సమయం. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. 

మిథున రాశి: మిథున రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక వృషభ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండనుంది. గురు, చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగంల పెట్టుబడుల మూలంగా లాభాలను అందుకుంటారు. మీ ఆదాయం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.  కుటుంబ సభ్యులు,  స్నేహితులతో మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. వృత్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను తెలివిగా తీసుకోవడం వలన లాభపడతారు.  మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి కూడా మద్దతు లభిస్తుంది. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.  మీరు మీ మాటల్లో సంయమనం పాటించడం కూడా మంచిది.

Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము పేర్కొనడం లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి. ఇది కూడా చదవండి: ఏప్రిల్ 20వ తేదీన మేష, మీన రాశుల వారికి రోజు ఎలా ఉంటుంది? జాతకాన్ని చదవండి.  

