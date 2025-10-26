English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Guru Gochar: 2026లో ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం..రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు..పట్టిందల్లా బంగారమే!

Guru Gochar 2026 Telugu: కొత్త సంవత్సరంలో శని, రాహు, కేతువు, బృహస్పతి సంచారము వలన కొన్ని రాశులకు శుభం కలుగుతుంది. నాలుగు రాశుల వారు తమ కష్టాలను అధిగమించి ఆనందాన్ని పొందుతారు. వారు ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఇంతకీ ఆ రాశుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
రాబోయే నూతన సంవత్సరం 2026లో గణనీయమైన గ్రహ సంచారము ఉంటుంది. రాహువు మకరరాశిలోకి కేతువు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. బృహస్పతి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.   

2026లో శని తన రాశిని మార్చుకోడు. కానీ శని సంచారం కారణంగా ఇది చాలాసార్లు మారుతుంది. ఈ నాలుగు రాశుల వారి అదృష్టం 2026లో మారుతుంది. వారికి చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

వృషభ రాశి - కొత్త ఉద్యోగం కోసం మీ అన్వేషణ విజయవంతమవుతుంది. మీరు పనిలో ప్రమోషన్ పొందుతారు. సమాజంలో మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఆనందం ఉంటుంది. సంపద, ఆస్తి పెరుగుతుంది. పనిలో కృషి ప్రశంసలు పొందుతారు.

మీన రాశి - విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. సంపద, ఆస్తులలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త సంవత్సరంలో మీకు ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. మీరు గౌరవం, కీర్తి పెరుగుదలను చూస్తారు.

తులా రాశి - మీరు మీ కెరీర్‌లో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో మీకు చాలా లాభం లభిస్తుంది. పెద్ద అవకాశాలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉంటారు.

సింహ రాశి - గణనీయమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. మీరు చాలా సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్, పురోగతిని పొందవచ్చు. అవివాహితులు వివాహం చేసుకుంటారు. వ్యాపారంలో డబ్బు సంపాదించడానికి మీకు సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ కెరీర్‌లో పురోగతి సాధిస్తారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని జోతిష్య శాస్త్ర నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)   

