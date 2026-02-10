English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Guru Gochar 2026: గురు సంచారం కారణంగా ఈ రాశుల వారి లక్ మారబోతుంది.. మీరున్నారా..!

Guru Gochar 2026: గురు సంచారం కారణంగా ఈ రాశుల వారి లక్ మారబోతుంది.. మీరున్నారా..!

Guru Gochar 2026: జ్యోతిషశాస్త్రంలో నవ గ్రహాలకు గురువుగా పిలువబడే బృహస్పతి.ఉన్న గ్రహాల్లో  అత్యంత శుభ గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. ఫిబ్రవరి 23 నుండి చంద్రుడు, కేతువు తప్ప, మిగిలిన గ్రహాలు గురువు అదుపుజ్ఞాల్లో ఉంటాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల అదృష్టం మారబోతుంది. సంపదతో పాటు  వర్షం కురవబోతుంది. సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారని గ్రహ గోచారం చెప్పబోతుంది.  ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
1 /7

Guru Gochar 2026: జ్యోతిష్యం ప్రకారం, గురు సంచారము  శుభ ప్రదంగా పరగణించబడుతుంది. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మంచి మార్పులు సంభవిస్తాయి. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి, ఈ సమయంలో  మీ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం కూడా మెరుగుపడుతుంది. మీ దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరబోతున్నట్టు చెబుతున్నాయి. 

2 /7

తులా రాశి..  తులా రాశి వారికి గురువు బలవంతుడు అవుతాడు. అదృష్టం మద్దతు పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. వీరికి అప్పుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మీరు భారీ లాభాలను చూస్తారు. పిల్లల పురోగతి మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది. ఇంట్లో శుభ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.  

3 /7

కుంభ రాశి..  బృహస్పతి  సంచార ఫలితంగా, ఈ రాశుల వారికి మీ కలలు నిజమవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ స్వంత ఇల్లు కొనే అవకాశం ఉంది. తమ పిల్లల వివాహం గురించి కలలు కంటున్న తల్లిదండ్రులకు ఇది మంచి సమయం. మీరు విదేశీ వ్యాపారం నుండి భారీ ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు.   

4 /7

మిథున రాశి.. బృహస్పతి సంచారము మిథున రాశి వారికి మంచి జరగబోతుంది.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్న వారిని పురోగతిని తీసుకురాబోతుంది. మీకు విదేశీ వ్యాపారంలో మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. డబ్బు కురుస్తుంది.  ఆస్తి వివాదాలు వారికి అనుకూలంగా పరిష్కరించబడుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తి,  గౌరవం పెరుగుతాయి.

5 /7

సింహ రాశి.. సింహ రాశి వారి జాతకంలో గురువు అనుకూలమైన స్థితిలో ఉండబోతున్నాడు. అదృష్టం మద్దతు పెరుగుతుంది. జీవితంలో కష్టతరమైన రోజులు గడిచిపోతాయి.  ఆనందం  వెల్లి విరుస్తుంది. అవివాహితులకు వివాహా యోగం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఉంటుంది. మీ స్వంత ఇంటితో పాటు విలాసవంతమైన వాహనం కొనడానికి యోగం ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభ వేడుకలు జరగబోతున్నాయి.   

6 /7

మకర రాశి.. మకర రాశి వారికి బృహస్పతి అనుకూలమైన స్థితిలో ఉండటం వలన, జీవితంలోని ప్రతి అడుగులోనూ విజయం మీ సొంతం అవుతుందన్నారు. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. జీవితంలో సుఖాలు,  సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. పనిలో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నవారికి మీ ఇమేజ్ పెరుగుతుంది.

7 /7

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు,  సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.  

Guru gochar 2026 Astrology Cancer Zodiac Jupiter Transit Rajayoga Profit Aries Scorpio Financial Progress Career Job Family Happiness horoscope

Next Gallery

Indian Railways: రైలు ప్రయాణికులకు అలెర్ట్‌.. ఛార్జీలు పెంపు మాత్రమే కాదు, 9 కీలక రైల్వే రూల్స్ మార్పు!