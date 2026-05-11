/Guru Gochar: కర్కాటకంలో దేవ గురువు బృహస్పతి అద్భుత సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Guru Gochar 2026 జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశులకు శుభాశుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. తాజాగా దేవ గురువు బృహస్పతి గ్రహం జూన్ 2న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులేమిటో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి.. దేవ గురువు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశం వలన ఈ రాశి వారి ఆదాయం అమాంతం పెరుగుతుంది. ఆర్ధికంగా బాగా స్థిర పడతారు. అన్ని రంగాల్లో వారు విజయం సాధిస్తారు. శుభ వివాహాల్లో పాల్గొంటారు. ఇది వృత్తి పరంగా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో అందరూ మీ పనికి ప్రత్యేకంగా ప్రశంసిస్తారు.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి. వారి పిల్లలు మంచి పదవులు అందుకుంటారు. గురు సంచారం ఆర్ధికంగా సంచారం, సంతాన పరంగా అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలిగించనున్నాయి.
మిథున రాశి.. బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో సంచారం మిథున రాశి వారికి మంచి ప్రయోజనాలు కలిగించబోతుంది. వారు తమ వృత్తి పరమైన వ్యాపార ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇది కాకుండా.. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. విందుల్లో పాల్గొనే అవకాశం లభించబోతుంది. మీరు ఆర్ధికంగా ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విధాలుగా అద్బుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశి వారికి బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశం వలన గత కొన్నేళ్లుగా ఉన్న విభేదాలు సమసిపోతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో కంటే మీ జీతం పెరుగుతుంది. ఇది కాకుండా.. ఆర్ధికంగా, ఆరోగ్య పరంగా అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.