  • Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..

Guru Mahardasha 2026: దేవ గురువు బృహస్పతికి నవగ్రహాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గురువు జ్ఞానం,  తెలివితేటలు బుద్ధి కుశలతకు ప్రతీక.  దేవ  గురువు 2026లో రెండుసార్లు తన సంచారాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. 
Guru Mahardasha 2026: బృహస్పతి  గమన ప్రభావం 12 రాశులపైనా ప్రభావం చూపిస్తోంది. అయితే 2026 కొత్త యేడాదిలో బృహస్పతి కొన్ని రాశులపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపడంతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించబోతున్నాడు. 2025 చివర్లో  మిథునరాశిలోకి ప్రవేశించే బృహస్పతి.. జూన్  2026న మళ్ళీ చంద్ర రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించబోతుతున్నాడు. గురు మహాదశ ప్రభావం కారణంగా.. కొత్త యేడాదిలో 5 రాశుల జీవితాల్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు, కీర్తి, విజయాలతో నిండిపోనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం...

వృషభ రాశి.. 2026 సంవత్సరంలో ఈ రాశి వారి జాతకంలో బృహస్పతి బలంగా ఉండబోతున్నాడు. దీంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.  నిపుణులకు పదోన్నతికి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. మీరు దీర్ఘకాలిక పనిలో పురోగతిని చూపిస్తారు. ఈ యేడాదిలో  మీ ప్రజాదరణ రేటింగ్ మరింత  పెరుగబోతుంది.

మకర రాశి.. 2026లో  గురుగ్రహం కారణంగా  కన్యా రాశి వారికి అపారమైన అనుగ్రహంతో ధనలాభం చూడబోతున్నారు. గురుగ్రహ మహాదశ ప్రభావం వల్ల, ఈ రాశుల ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.  పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొస్తయాి.  ఇంట్లో వివాహం వంటి శుభ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. మీరు వ్యాపారంలో కొత్త ఎత్తులకు ఎదుగుతారు. చేసే ఉద్యోగంలో కీర్తి, విజయాన్ని కూడా అందుకుంటారు. 

కన్య రాశి.. కన్య రాశి వారికి బృహస్పతి గమనం కారణంగా వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. గురు దేవుడి అనుగ్రహంతో, జీవితంలో పురోగతికి మార్గం తెరుచుకుంటుంది. సంపద పెరగడానికి ఇంట్లో ఆర్థిక సంక్షోభం పరిష్కారానికి ఇది  మంచి తరుణం. 

మిథున రాశి.. బృహస్పతి సంచార ఫలితాల కారణంగా, మిథున రాశి జీవితం మరింత ప్రభావంతంగా ఉండబోతుంది.  అదృష్టం కలసి రాబోతుంది. ఉన్నత విద్యను పొందడానికి,  విదేశాలలో పనిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది స్వర్ణ యుగం అని చెప్పాలి.  ఆస్తికి సంబంధించి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో కూడా కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. 

వృశ్చిక రాశి.. 2026లో కొత్త యేడాదిప్రారంభం కావడంతో, ఈ రాశి వారి జీవితాల్లో గొప్ప మార్పులు కనిపించబోతున్నాయి. ఈ కాలంలో గురుగ్రహం ప్రభావం వల్ల అపారమైన సంపద మీ చేతుల్లోకి రాబోతుంది. మీరు అప్పుల నుండి బయటపడతారు. మీ కెరీర్‌లో పురోగతితో పాటు  ప్రమోషన్‌కు అవకాశాలున్నాయి. మీరు భవిష్యత్తు కోసం డబ్బును జమ చేస్తారు. అంతేకాదు  పిల్లల నుండి అపార గౌరవం అందుకుంటారు.  మీరు ఇంట్లో ఆనందం శాంతితో పాటు శ్రేయస్సును అనుభవిస్తారు.   

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పండితులు, పంచాంగాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

