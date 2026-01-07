Guru Mahardasha: 2026లో గురు మహర్ధశతో పెళ్లికానీవారికీ వివాహ యోగం.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..

Guru Mahardasha 2026: 2026లో ఈ రాశుల వారికి గురు మహాదశ కారణంగా అవివాహితులకు వివాహ యోగం సిద్ధించబోతుంది. అదే సమయంలో సొంత ఇల్లు కొంటారని గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026లో, దేవ గురువు బృహస్పతి మిథునంతో పాటు కర్కాటక రాశిలో సంచారం చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో, ఆరు రాశుల వారికి 'గురు బలం' వలన పలు యోగాలు సిద్ధించబోతున్నాయి. అంతేకాదు వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఈ యేడాది వివాహా యోగం సిద్ధించబోతుంది. అంతేకాదు ఎన్నాళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న సొంతింటి కల సాకారం కాబోతుంది.
కర్కాటక రాశి.. జూన్ మొదటి వారంలో బృహస్పతి వృశ్చిక రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో అదృష్టం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. జీవితంలోని ప్రతి అంశంలోనూ సానుకూలత ఉండబోతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో మీ దీర్ఘకాల సమస్యలు తీరుతాయి. మీరు అపారమైన సంపదలకు యజమాని అవుతారు.
వృషభ రాశి.. మిథున, కర్కాటక రాశిలో గురు సంచారము వలన వృషభ రాశి వారికి గొప్ప యోగాన్ని సృష్టించబోతుంది. వివాహంలో తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలలో మీకు అనుకూలంగా తీర్పు రాబోతుంది. ఈ యేడాది మీ కలల ఇల్లు కొనడానికి సరైన సమయం అని చెప్పాలి.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి, 2026లో, రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడు కూడా లగ్న రాశిలో సంచరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి డబుల్ జాక్పాట్ అని చెప్పాలి. లగ్జరీ కారు కొనాలనే మీ కలను నిజం కాబోతుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. అప్పుల ఊబి నుండి బయట పడతారు. భవిష్యత్తు కోసం ఆస్తులను కూడబెట్టుకుంటారు. మీరు పిల్లల నుండి ఆనందాన్ని పొందుతారు.
మకర రాశి.. గురువు బలం మకర రాశి వారికి మంచి చేయబోతుంది. ఫిబ్రవరి 2026 తర్వాత, మీరు ఇంటికి సంబంధించిన అన్ని పనులను పూర్తి చేస్తారు. చేపట్టిన పనిలో అన్నింటా విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. పిల్లల వివాహాంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మొత్తంమీద, ఇది మీకు సువర్ణావకాశమని చెప్పాలి.
మేష రాశి.. గురు సంచారము 2026 ప్రభావం వల్లన మేష రాశి వారు కొత్త భూములు కొనబోతున్నారు. అంతేకాదు సొంత ఇంటి కల సాకారం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఉన్నత రాశిలో ఉన్న గురు సంచారము మేష రాశి వారి ఇంట్లో సంపదను కురిపించబోతుంది. మీ కలల వాహనాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. లక్ష్మీ దేవి ఆశీస్సులతో డబ్బులకు లోటు ఉండదు.
తులా రాశి.. 2026లో, బృహస్పతి తులా రాశికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. పిల్లల వివాహాం చేస్తారు. మీ కోరికలు నెరవేరే సమయం ఇదే. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అపారమైన సంపద మీ చేతికి అందుతుంది. ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాల తో పాటు జ్యోతిష్య గ్రహ గతుల ఆధారం ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.