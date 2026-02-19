Guru Gochar: హోలీ తర్వాత ఈ రాశులపై దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారికి మహార్ధశ ప్రారంభం..

Guru Gochar: హోలీ తర్వాత దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు కారణంగా కొన్ని రాశులకు అపార ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారు అపార ధనవంతులు కాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య చింతామణి చెబుతున్న మాట. హోలీ తర్వాత దేవ గురువు వక్ర మార్గం నుంచి సక్రమంగా కదలబోతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి మహార్ధశను నిర్దేశించబడుతుంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో భారీ ఆదాయం రాబోతుంది. జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
Guru Gochar 2026: జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. హోళి తర్వాత, మార్చి 13న, ప్రస్తుతం మిథునరాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్న దేవ గురువు బృహస్పతి తన ప్రత్యక్షంగా కదలబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి గురుబలం వలన కొన్ని అపారమైన శక్తి రాబోతుంది. అంతేకాదు వీరి జీవితంలో ప్రతి అడుగులోనూ విజయం వరించబతోన్నట్టు తెలుస్తుంది. 2026 లో ఏ రాశుల వారికి గురు మహాదశ కారణంగా జీవితాలు మారబోతున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం..
తులా రాశి.. గురు మహాదశ ప్రభావం వల్ల తులారాశి వారి అదృష్టమే అదృష్టం అని చెప్పాలి. ఈ సమయంలో, ఉద్యోగ రంగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం. విదేశీ ప్రయాణ యోగం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
మేష రాశి.. గురు సంచారము మేష రాశి వారి జీవితాలలో సానుకూలతను పెంచబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ తోబుట్టువుల నుండి వ్యాపారంలో సహకారం అందుకుంటారు. అదృష్టం మద్ధతుతో ప్రతి పనిలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు చేస్తారు. గురు సంచారము ఫలితంగా, ఆర్థిక పరంగా ఈ మంచి సమయం. పెట్టుబడుల నుండి భారీ ఆదాయం లభించబోతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇంట్లో భౌతిక సుఖాలతో పాటు సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది. ఆఫీసులో మీ కీర్తితో పాటు హోదా పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి.. గురు ప్రత్యక్ష సంచారము కన్య రాశికి ముఖ్యమైన పనులలో అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుచుకోబోతుంది. దీని కారణంగా, సమాజంలో మీ కీర్తితో పాటు గౌరవం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వివాహితులకు సంతానం యోగం. అవావిహితులకు త్వరలో పెళ్లి యోగం కలగనుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం. మీ ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల నమోదు కాబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి.. గురువు ప్రత్యక్ష సంచారముతో, ధనుస్సు రాశి వారు వైవాహిక సంబంధాలలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి బయట పడతారు. ఈ సమయంలో, వ్యాపారంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పని ఊపందుకుంటుంది. వేరే చోట చిక్కుకున్న డబ్బు మీ చేతికి అంది వస్తుంది. ఉన్నత పదవులను అలకరిస్తారు. భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం అని చెప్పాలి.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఉన్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ వార్తను నిర్ధారించడం లేదు.