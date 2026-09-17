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అత్యంత శక్తివంతమైన గురు-మంగళ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 17, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:18 PM IST

Guru Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్‌ 18వ తేదిన ఎంతో శక్తివంతమైన గురు-మంగళ యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Guru Effect On Zodiac In Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని తెలిసిందే.. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని నిర్దిష్ట రాశులకి సంబంధించిన గ్రహాలను ప్రభావింత చేస్తాయి. ముఖ్యంగా కుజుడు లాంటి గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశులవారిపై ఊహించిన ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుంది. కుజుడిని ధైర్యం, బలంతో పాటు శౌర్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఈ వారం కుజుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.  అయితే, ఇది సెప్టెంబర్‌ 18వ తేదిన జరుగుతుంది. ఇప్పటికే గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉంది. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన గురు-మంగళ యోగం ఏర్పడబోతోంది. 
 

Guru Effect On Zodiac1/6

అరుదైన యోగం

ఈ అరుదైన యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దృఢ సంకల్పంతో ముందుకెళ్తారు. అంతేకాకుండా వీరికి అపారమైన విజయాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అనుకున్న పనుల్లో అదృష్టం సహకరించి విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి. ఆర్థికంగా రంగాల్లో బోలెడు ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయి.   

Guru Mangal Yoga Effects2/6

మిథున రాశి

ఈ శక్తివంతమైన గురు-మంగళ యోగంతో మిథున రాశివారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి గతంలో చిక్కుపోయిన డబ్బులు కూడా భారీగా తిరిగి వస్తాయి. అంతేకాకుండా గతంలో పోగొట్టుకున్న డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి.   

Guru Mangal Yoga Zodiac3/6

కర్కాటక రాశి

ఈ శక్తివంతమైన యోగంతో దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. గతంలో నిచిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అంతకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌ పరంగా పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. జీవితాలంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.   

Lucky Zodiac Signs September 20264/6

కన్యారాశి

కన్యా రాశివారికి గురు-మంగళ యోగంతో అద్భుతమైన జాక్‌ఫాట్ తగులుతుంది. వీరికి స్థిరమైన ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన పదోన్నతలు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది.   

Lucky Zodiac Signs September 2026 In Telugu5/6

తులారాశి

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ గురు-మంగళ యోగంతో తులారాశివారికి ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునేవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. సామాజిక హోదా కూడా గణనీయంగా పెరగుతుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

Career Growth Astrology6/6

నోట్..

TAGS:
guru effect
Guru Effect On Zodiac
Jupiter Mars Effect
Jupiter Mars Zodiac
Guru Mangal Yoga

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