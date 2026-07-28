/గురు పౌర్ణమి రోజున ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో తిరుగులేని విజయాలు!

గురు పౌర్ణమి అనేది గురువుల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన రోజు. గురుభక్తిని చాటుకునే రోజు. ప్రధానంగా హిందూమతంలో గురు పౌర్ణమికి విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. గురు బలం పెరగాలని కోరుకునే వారు, గురువు సంబంధిత దోషాలతో బాధపడుతున్న వారు ఈరోజు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ ఏడాది గురుపౌర్ణమి 2026 జూలై 29వ తేదీ రానుంది.
ఈ ఏడాది గురు పౌర్ణమి 2026 జులై 29వ తేదీన రానుంది.. దీనిని వ్యాస పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజు కొన్ని శుభయోగాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. గురు దోషంతో ఇబ్బంది పడేవారు శాంతి కోసం కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే, కెరీర్, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
గురు పౌర్ణమి రోజున స్నానాలకు, దానాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈరోజు కొన్ని దానాలు చేయాలి, ముఖ్యంగా పేదలకు, బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి.
గురు పౌర్ణమి రోజున పసుపు రంగు బట్టలు ధరించడం మంచిది. గురుదోషంతో బాధపడుతున్న వారు పూజగదిలో ఈరోజు గురు యంత్రాన్ని ప్రతిష్టించి పూజించడం వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, ఇంటి ఈశాన్య మూలను శుభ్రం చేసి, అక్కడ పసుపుతో ముగ్గు వేసి, నైవేద్యం , దీపం సమర్పించాలి. బృహస్పతి గ్రహంతో సంబంధం ఉన్న ఈ పనుల వల్ల గురు బలం పెరుగుతుంది.
దీనివల్ల మీరు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంటుంది మరియు ఇంట్లో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. వృత్తిలో మంచి పురోగతి కూడా సాధిస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)