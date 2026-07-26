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Guru Purnima 2026: 56 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రాజయోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజభోగాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST

Guru Purnima 2026 News: 56 ఏళ్ల తర్వాత గురు పౌర్ణమి రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. 

Guru Purnima 2026 News: ప్రతి ఏడాది వచ్చే గురు పౌర్ణమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇదే రోజు కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని గ్రహాలు కూడా ఈ సమయంలో రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. 56 సంవత్సరాల తర్వాత, నవగ్రహాలు అత్యంత శక్తివంతమైన స్థానాల్లో ఉండబోతున్నాయి.. ఈ అరుదైన గ్రహ కదలికలు కోట్ల మంది జీవితాల్లో కొత్త వెలుగును నింపబోతున్నాయి.
 

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ఆషాఢ పౌర్ణమి తిథి

2026 జూలై 28 సాయంత్రం 6:18 గంటలకు ఆషాఢ పౌర్ణమి తిథి ప్రారంభమై.. జూలై 29 రాత్రి 8:05 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి జూలై 29న దేశవ్యాప్తంగా గురు పౌర్ణమిని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్ర రోజున ఉదయం 5:41 గంటల నుంచి 9:47 గంటల వరకు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, గురు పూజలకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైన శుభ ముహూర్తంగా భావించవచ్చు.  

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56 ఏళ్ల తర్వాత మహా రాజయోగాలు..

ఈసారి గురు పౌర్ణమి రోజున సూర్యుడు, బుధుల కలయిక వల్ల అత్యంత అద్భుతమైన బుధాదిత్య రాజయోగంతో పాటు  శశ రాజయోగం, హంస రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు ఒకేసారి ఏర్పడబోతున్నాయి. సరిగ్గా 56 ఏళ్ల క్రితం ఇలాంటి అరుదైన గ్రహ స్థితి మళ్లీ ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతుండటం విశేషం.. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి.  

Guru Purnima Rajyoga 20263/8

మకర రాశి

శశ రాజయోగం, హంస రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా మకర రాశివారికి ఊహించని ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి.. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ చకచకా పూర్తయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది.

Rare Planetary Alignments Guru Purnima4/8

మేష రాశి

 గురు పౌర్ణమి రోజున ఈ మేష రాశివారికి కూడా సుదీర్ఘకాల కష్టాలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఉద్యోగంలో నాయకత్వ లక్షణాలు విపరీతంగా పెరిగి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

Budhaditya Rajyoga 20265/8

వృషభ రాశి

వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక సమస్యల నుంచి శాశ్వత విముక్తి సులభంగా లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సువర్ణ సమయంగా భావించవచ్చు. పాత పెట్టుబడులతో భారీ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి..  

Hamsa Rajyoga6/8

సింహ రాశి

వీరికి ఈ సమయంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన యోగాల కారణంగా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు గగనమంత ఎత్తుకు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రమోషన్లు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు ఖాయమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Guru Purnima Lucky Zodiac Signs7/8

ధనుస్సు రాశి

గురు భగవానుడి ప్రత్యక్ష అనుగ్రహంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపై.. కుటుంబంలో ఆనందోత్సవాలు విపరీతంగా పెరగుతాయి. అంతేఆకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి.  

Guru Purnima Date And Time 20268/8

గమనిక..

TAGS:
Guru Purnima 2026
Guru Purnima Rajyoga 2026
Rare Planetary Alignments Guru Purnima
Budhaditya Rajyoga 2026
Shasha Rajyoga

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