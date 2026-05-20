/Guru Pushya Yog 2026: శక్తివంతమైన గురుపుష్యమి యోగం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే లగ్జరీ లైఫ్ తో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్..

Guru pushya yog effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం గురు పుష్య యోగం చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కల్గి ఉంటుంది. అది కూడా ఈసారి అధిక మాసం గురువారం రావడంను చాలా గొప్పదని పండితులు చెప్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మనం అధిక జ్యేష్ట మాసంను జరుపుకుంటున్నాం. ఈ మాసంను అధిక మాసం లేదా పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా పిలుస్తారు.ఈ మాసంలో మనం చేసుకునే పూజలు, వ్రతాలు అన్నికూడా గొప్ప శుభయోగాలను ఇస్తాయి. అందుకే అధిక మాసంను చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ఇక అధిక మాసంలో గురువారంతో పాటు పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి రావడం చాలా విశేషంగా చెప్తారు. ఈ విధంగా వచ్చినట్లైతే దాన్ని గురు పుష్యయోగంగా చెప్తారు.
పుష్య నక్షత్రానికి అధిపతి శనిదేవుడు . అంతే కాకుండా.. ఈ నక్షత్ర దేవత దేవగురు బృహస్పతి. గురువారం విష్ణుమూర్తికి తో పాటు దత్రాత్రేయుడికి సంబంధించిన రోజు. అంతేకాకుండా, సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి పుష్య నక్షత్రంలో అవతరించింది. ధన్ తేరస్ కు ఎంత అయితే గొప్పతనం ఉంటుందో ఈ గురుపుష్యమి యోగం కూడా అంతే గొప్పదని చెప్తారు.
అందుకే ఈరోజున శక్తికొలది దేవతారాధన, వ్రతం, పూజలు,అర్చనలు, నదీస్నానాలు , దాన ధర్మాలు చేసుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజున బంగారం,వెండిని కొనుగోలు చేస్తే విశేషమైన శుభఫలితాలు కల్గుతాయి. కనీసం కొంచెమైన కొనుగోలు చేయాలంటారు.
జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం, గురు పుష్య నక్షత్రం గురువారం, మే 21, 2026 తెల్లవారు జామున 4:10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మే 22 తెల్లవారుజామున 2:50 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజు జ్యేష్ఠ శుక్ల పంచమి తిథి.
గురు పుష్య యోగం రోజున, సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేయండి. ఆ తర్వాత, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి పూజ చేయండి. సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. మీ ఇష్టదైవాన్ని, గురుదేవుని పూజించండి. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని, లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.
పంచామృతంతో శాలిగ్రామ శిలకు అభిషేకం చేయాలి. సువాసనగల పూలతో దేవుడ్ని పూజించుకొవాలి. యథా శక్తి పాయసం, పరమాన్నం, ఫలాలు, తీపి పదార్థాలు నైవేద్యంగా సమర్పించుకొవాలి. భక్తి విశ్వాసంతో హారతి ఇవ్వాలి. శ్రీ యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించండి.
గురు మంత్రాన్ని జపించాలి. దేవగురు బృహస్పతి మంత్రాలు, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రాన్ని జపించండి. లక్ష్మీదేవిస్తోత్రాలు, విష్ణు సహస్రనామం, లలితా సహస్రనామాలు, గోపాల సహస్రనామాలు, సుందర కాండ పారాయణ, కనక ధార స్తోత్రం వంటివి చాలా గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.