Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Guru Pushya Yog 2026: శక్తివంతమైన గురుపుష్యమి యోగం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే లగ్జరీ లైఫ్ తో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్..

Guru Pushya Yog 2026: శక్తివంతమైన గురుపుష్యమి యోగం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే లగ్జరీ లైఫ్ తో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్..

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 20, 2026, 07:47 PM IST|Updated: May 20, 2026, 07:50 PM IST

Guru pushya yog effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం గురు పుష్య యోగం చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కల్గి ఉంటుంది. అది కూడా ఈసారి అధిక మాసం గురువారం రావడంను చాలా గొప్పదని పండితులు చెప్తున్నారు.

Guru Pushya Yog 2026:1/7

గురు పుష్యమి యోగం ఎఫెక్ట్:

ప్రస్తుతం మనం అధిక జ్యేష్ట మాసంను జరుపుకుంటున్నాం.  ఈ మాసంను అధిక మాసం లేదా పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా పిలుస్తారు.ఈ మాసంలో మనం చేసుకునే పూజలు, వ్రతాలు అన్నికూడా గొప్ప శుభయోగాలను  ఇస్తాయి. అందుకే అధిక మాసంను చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ఇక అధిక మాసంలో గురువారంతో పాటు పుష్యమి నక్షత్రం  కలిసి రావడం చాలా విశేషంగా చెప్తారు.  ఈ విధంగా వచ్చినట్లైతే దాన్ని గురు పుష్యయోగంగా చెప్తారు.  

Gurupushyamrut yog:2/7

గురు పుష్యమి ప్రభావం:

 పుష్య నక్షత్రానికి అధిపతి శనిదేవుడు . అంతే కాకుండా.. ఈ నక్షత్ర దేవత దేవగురు బృహస్పతి. గురువారం విష్ణుమూర్తికి తో పాటు దత్రాత్రేయుడికి సంబంధించిన రోజు. అంతేకాకుండా, సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి పుష్య నక్షత్రంలో అవతరించింది. ధన్ తేరస్ కు ఎంత అయితే గొప్పతనం ఉంటుందో ఈ గురుపుష్యమి యోగం కూడా అంతే గొప్పదని చెప్తారు. 

Astrology:3/7

జ్యోతిష్య శాస్త్రం:

అందుకే ఈరోజున శక్తికొలది దేవతారాధన, వ్రతం, పూజలు,అర్చనలు, నదీస్నానాలు , దాన ధర్మాలు చేసుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజున బంగారం,వెండిని కొనుగోలు చేస్తే విశేషమైన శుభఫలితాలు కల్గుతాయి. కనీసం కొంచెమైన కొనుగోలు చేయాలంటారు.   

Guru pushya yog effect:4/7

గురు పుష్యమి ప్రభావం:

జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం, గురు పుష్య నక్షత్రం గురువారం, మే 21, 2026 తెల్లవారు జామున 4:10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మే 22 తెల్లవారుజామున 2:50  గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజు జ్యేష్ఠ శుక్ల పంచమి తిథి.

Guru pushya yog effect:5/7

గురు పుష్యమి ప్రభావం:

గురు పుష్య యోగం రోజున, సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేయండి. ఆ తర్వాత, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి పూజ చేయండి. సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. మీ ఇష్టదైవాన్ని,  గురుదేవుని పూజించండి. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని,  లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.   

Guru pushya nakshatra impact:6/7

గురు పుష్కయోగం ఎఫెక్ట్ :

పంచామృతంతో శాలిగ్రామ శిలకు అభిషేకం చేయాలి. సువాసనగల పూలతో దేవుడ్ని పూజించుకొవాలి. యథా శక్తి పాయసం, పరమాన్నం, ఫలాలు, తీపి పదార్థాలు నైవేద్యంగా సమర్పించుకొవాలి. భక్తి విశ్వాసంతో హారతి ఇవ్వాలి. శ్రీ యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించండి. 

Guru pushya effect:7/7

గురు పుష్యమి:

గురు మంత్రాన్ని జపించాలి. దేవగురు బృహస్పతి మంత్రాలు, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రాన్ని జపించండి. లక్ష్మీదేవిస్తోత్రాలు,  విష్ణు సహస్రనామం, లలితా సహస్రనామాలు, గోపాల సహస్రనామాలు, సుందర కాండ పారాయణ, కనక ధార స్తోత్రం  వంటివి చాలా గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.

Tags:
Guru pushya yoga 2026
Gurupushyamrut yog
guru pushya yog effect
adhikamasam 2026
gurupushya yog effect
guru pushya yog nakshatra
Guru pushya nakshatra impact

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాకింగ్ మంచు మనోజ్ దూకుడు.. పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమా ప్రకటన..

రాకింగ్ మంచు మనోజ్ దూకుడు.. పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమా ప్రకటన..

Vaddi Kaasula Vaada1 hr ago
2

మెలోడీ ఇత్నీ చాక్లెటీ క్యూ హై? ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో వేల కోట్ల బిజినెస్

PM Modi Melody Toffee2 hrs ago
3

Cobra Video: పాము క్యూట్ ఉందా..?.. లేక నేనా..?. కోబ్రాను పట్టుకుని యువతి హల్ చల్..

Snake Video2 hrs ago
4

బ్యాంకు కస్టమర్లకు విజ్ఞప్తి..వరుసగా 4 రోజులు ఆ బ్యాంకు బంద్..ఈ పనులు పూర్తి చేయండి!

SBI3 hrs ago
5

Paidi Rakesh Reddy: బండి భగీరథ్ బాధిత బాలిక అచ్చం బావమరదళ్లలా.!. పోక్సో కేసుపై పైడి

Bandi Bhagirath3 hrs ago