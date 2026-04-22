Guru Pushyami Yogam: చాలా యేళ్ల తర్వాత అత్యంత శుభప్రదమైన ‘గురు పుష్యమి యోగం’.. ఈ రాశుల ఇంట్లో బంగారమే బంగారం..

Guru Pushyami Yogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, గురు పుష్య యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి. ఎవరి జాతకంలో గురు పుష్య యోగం ఉంటుందో, వారు తమ జీవితంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. అంతేకాదు ఆర్ధికంగా పరిపుష్ఠంగా ఉంటారు.
వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. గురువారం నాడు పుష్య నక్షత్రం కలయికతో ఏర్పడిన యోగాన్ని గురుపుష్యమి యోగంగా చెబుతారు. అక్షయ తృతీయ, తన త్రయోదశి కాకుండా ఈ రోజున బంగారం కొనడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. అత్యంత శుభప్రదమైన గురు పుష్య యోగం ఈ సారి ఏప్రిల్ 23వ తేదిన ఏర్పడుతుంది.
గురు పుష్య యోగం వృత్తిలో సానుకూలతను పెంచడంతో పాటు, ఊహించని లాభాలతో పాటు భారీ ధన వర్షాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఇది పెట్టుబడుల నుండి భారీ లాభాలను అందిస్తుంది. ఈ యోగం కొనుగోళ్లకు కూడా చాలా శుభప్రదమైనది. గురు పుష్య యోగం అందరికీ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. కానీ మూడు రాశుల వారికి చాలా అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి.. గురు పుష్య యోగం ఫలితంగా, ధనుస్సు రాశి వారి జీవితాల్లో అత్యంత సానుకూలత పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో, వీరు ఆర్ధికంగా బలపడతారు. మీ ఆదాయం ఇబ్బడిబ్బడిగా పెరుగుతుంది. మీరు అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. ధనుస్సు రాశికి గురువు కూడా అధిపతి కాబట్టి, గురు పుష్య యోగం వారి నిలిచిపోయిన పనులలో పురోగతిని ఇస్తుంది.
కర్కాటక రాశి.. గురు పుష్యమి యోగం కర్కాటక రాశి వారికి అనేక విధాలుగా శుభ ఫలితాలను అందించబోతుంది. చంద్రుడు కర్కాటక రాశికి అధిపతి, న్యాయానికి అధిపతి అయిన శనిదేవుడు పుష్యమి నక్షత్రానికి అధిపతులు. అందువల్ల, ఈ రాశి వారు గురు పుష్య యోగం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సును అందుకుంటారు. అంతేకాదు ఆరోగ్యం, విద్య, ఉద్యోగంలో అన్నిచోట్లా సానుకూలత పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి.. గురు పుష్యమి యోగం ప్రభావం వల్ల, సింహ రాశి వారిని దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు పటాపంచలు అవుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఎదురు చూస్తున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. అవివాహితులకు వివాహ యోగం ఉండనుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపెన్నడూ లేనంత మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. కుటుంబ సంతోషం, ఆనందం వెల్లివిరుస్తాయి.
