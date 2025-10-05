Guru Sanchar: దశ తిరిగిపోయే రాశులు..ఈ 3 రాశీఫలాలు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Guru Sancharam 2025: జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. సంవత్సరం చివరిలో బృహస్పతి తన తిరోగమన కదలికను ప్రారంభించబోతున్నాడు. కాబట్టి గురుగ్రహం తిరోగమన కదలిక వల్ల ఏ మూడు రాశులకు ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందో అన్వేషిద్దాం.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. దేవతలకు గురువు అయిన బృహస్పతి మిథునరాశిలో తిరోగమన కదలికను చేయబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశిచక్రాల కింద జన్మించిన వారి జీవితాల్లో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో.. బృహస్పతి (గురువు) జ్ఞానం, మతం, ఆధ్యాత్మికత, సంపద, కీర్తి, శ్రేయస్సు కారకంగా పరిగణించబడుతుంది. బృహస్పతి కదలిక మారినప్పుడల్లా, అది జీవితంలోని ఈ రంగాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2025 చివరిలో, ఖగోళ గురువు అయిన బృహస్పతి మిథునరాశిలో తిరోగమనం చెందుతాడు. జ్యోతిషశాస్త్ర నమ్మకాల ప్రకారం.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి వారికి గురువు తిరోగమనం శుభ సంకేతాలను తెస్తుంది. లగ్న ఇంట్లో గురువు ప్రభావం గౌరవం, ప్రతిష్టను పెంచుతుంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి నుండి మద్దతు కుటుంబానికి ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. అవివాహితులు వివాహ ప్రతిపాదనలు అందుకోవచ్చు. వారి జీవిత భాగస్వామికి పురోగతి, విజయం సాధ్యమే. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కరించవచ్చు. కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉండవచ్చు.
కన్య రాశి వారికి, బృహస్పతి తిరోగమనం వారి వృత్తి, వ్యాపార జీవితంలో పురోగతికి మార్గం తెరుస్తుంది. కర్మ భావంలో బృహస్పతి ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు పురోగతి, పదోన్నతి అవకాశాలను అనుభవించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభాలను, నిలిచిపోయిన నిధుల పునరుద్ధరణను చూడవచ్చు. వారి తండ్రితో సంబంధాలు బలపడతాయి. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది.
తులారాశి వారికి.. తొమ్మిదవ ఇంట్లో బృహస్పతి తిరోగమనం శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలం అదృష్టం పెరగడం, నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడాన్ని సూచిస్తుంది. అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆదాయంలో పెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. పనికి సంబంధించిన ప్రయాణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విదేశీ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన పనిలో కూడా సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. (గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం జోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)