Guru Transit 2025: ఈ రాశులకు అదృష్టం మొదలైంది..కొత్త ఇల్లు, వాహనాలు కొంటారు..పట్టిందల్లా బంగారమే!

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహ సంచారము ప్రతి వ్యక్తి జాతకంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. బృహస్పతి సంచారముతో, కొన్ని రాశుల జాతకంలో గురు బలం పెరుగుతుంది.
మిథునం: ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులలో విజయం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి.
తులా రాశి: గురుగ్రహ ప్రభావం వల్ల ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణం, ఉన్నత విద్య లేదా మతపరమైన పనులలో విజయం సాధించడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్లో కొత్త దశకు చేరుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి. ఇది మంచి సంబంధాలను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది. గురు సంచారము జీవితంలో శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా జోతిష్యశాస్త్రానికి అనుగుణంగా రాయబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.