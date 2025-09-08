English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Guru Transit 2025: ఈ రాశులకు అదృష్టం మొదలైంది..కొత్త ఇల్లు, వాహనాలు కొంటారు..పట్టిందల్లా బంగారమే!

Guru Transit 2025 Zodiac Signs: గురు సంచారముతో కొన్ని రాశుల జాతకంలో గురు బలం పెరుగుతుంది. ఇది జీవితంలో శ్రేయస్సు, ఆనందం, శాంతిని పెంచుతుంది. దీనితో పాటు అదృష్టం కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది.  
 
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహ సంచారము ప్రతి వ్యక్తి జాతకంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. బృహస్పతి సంచారముతో, కొన్ని రాశుల జాతకంలో గురు బలం పెరుగుతుంది.    

మిథునం: ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులలో విజయం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి.    

తులా రాశి: గురుగ్రహ ప్రభావం వల్ల ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణం, ఉన్నత విద్య లేదా మతపరమైన పనులలో విజయం సాధించడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో కొత్త దశకు చేరుకుంటారు.  

ధనుస్సు రాశి: వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి. ఇది మంచి సంబంధాలను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది. గురు సంచారము జీవితంలో శ్రేయస్సును తెస్తుంది.   

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా జోతిష్యశాస్త్రానికి అనుగుణంగా రాయబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

