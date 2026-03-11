English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Guru Transit: మిథున రాశిలో దేవ గురువు బృహస్పతి ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశుల కష్టాలకు శుభం కార్డ్..

Guru Margi 2026:జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణించబడే బృహస్పతి ప్రస్తుతం మిథునరాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్నాడు. అంతేకాదు త్వరలో తన వక్ర మార్గం వదిలి సక్రమైన మార్గంలో తన ప్రత్యక్ష సంచారాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు గత కొన్ని రోజులుగా అనుభవిస్తున్న కష్టాలకు పులిస్టాప్ పడనుంది. 

 
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. దేవ గురువు బృహస్పతి... ఆనందం, సంపదతో పాటు వివాహానికి ప్రతీక. ప్రస్తుతం బృహస్పతి మిథున రాశిలో  తిరోగమనంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఈ వీకెండ్  నుంచి  బృహస్పతి సంపూర్ణంగా మిథునరాశిలో ప్రత్యక్ష సంచారము చేయబోతున్నాడు. 

ధనుస్సు, మీనరాశి అధిపతి అయిన బృహస్పతి జూన్ 02, 2026 వరకు మిథునరాశిలో ప్రయాణించనున్నారు. ఆ తర్వాత కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బృహస్పతి ప్రత్యక్ష సంచారము కారణంగా, కొన్ని రాశుల జాతకంలో బృహస్పతి బలంగా మారనున్నాడు. వారి జీవితాల్లో గురు మహాదశ ప్రారంభమవుతుంది. వారు ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా అదృష్టం వీరిని వరించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 

వృషభ రాశి..  గురు గ్రహం ప్రత్యక్ష సంచారం కారణంగా, వృషభ రాశి వారికి అనేక రకాలుగా వృద్దిలోకి రాబోతున్నారు. అంతేకాదు వీరి గృహ సంపద, వాక్చాతుర్యంతో పాటు  కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలలో సానుకూల వాతావరణం పెరుగే అవకాశాలున్నాయి.  డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక అంశాలు మునుపటి కంటే బలంగా  ఉండనున్నాయి. పనిలో సహోద్యోగుల నుండి మీకు మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి  శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు.   

మేష రాశి..  గురు గ్రహం మేష రాశి వారికి ధైర్యంతో పాటు  ఉత్సాహాన్ని అందించనుంది. అంతేకాదు రాబోయే రోజుల్లో వారు చేపట్టే పనిలో వారి విశ్వాసాన్ని పెంచడంలో దోహదం చేస్తంది.  ఇది వారి కెరీర్‌లో కొత్త ఎత్తులకు  ఎదగడానికి అవకాశం ఇవ్వనుంది. అంతేకాదు వ్యాపారాలలో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వృత్తి విద్యా నిపుణులకు ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశాలున్నాయి. 

మిథున రాశి..  బృహస్పతి గ్రహం  ప్రభావం కారణంగా, మిథున రాశి వారి వ్యక్తిత్వంలో సానుకూల మార్పు ఉండబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి. మీలో మునపటి కంటే ఆత్మ విశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది.  మీరు దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టుల నుండి భారీ లాభాలను అందుకునే అవకాశాలున్నాయి.  మీ కెరీర్‌లో మీరు కొత్త అవకాశాలను అంది పుచ్చుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో మీరు వ్యాపారంలో సానుకూలమైన  ఫలితాలను అందుకుంటారు.  ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు.  మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అమాంతం పెరుగుతుంది.

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలు, పండితులు పంచాంగాలు, గ్రహగోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

