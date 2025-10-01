English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GV Prakash: 12 ఏళ్ల బంధానికి ఎండ్‌ కార్డ్‌.. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్‌, సింగర్‌ సైంధవిలకు డైవర్స్‌..!

Gv Prakash Saindhavi Divorce: ప్రముఖ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్‌కు విడాకులు జరిగాయి. తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన జీవి ప్రకాష్ కుమార్, సింగర్ సైంధవి దంపతులకు చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది. 2013లో వీరు ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోగా ప్రస్తుతం వీరు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ప్రముఖ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, సింగర్ సైంధవిలు విడాకులు తీసుకున్నారు. గతేడాది వీరు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది మేలో కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా ప్రస్తుతం వారికి చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది.  

2 /5

2013లోనే వీరిద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కూతురు కూడా ఉంది. అయితే కూతురు సైంధవి వద్దనే ఉండేందుకు తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ప్రకాష్ కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో న్యాయమూర్తి విడాకులు మంజూరు చేశారు.   

3 /5

 దీంతో 12 ఏళ్ల వీరి వివాహ బంధానికి ఎండ్‌ కార్డు పడింది. తన స్కూల్‌ ఫ్రెండ్ అయినా సైంధవిని 2013లో జీవి ప్రకాష్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు.అయితే తాజాగా వీళ్లకు విడాకులు మంజూరు చేస్తూ చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టు మంగళవారం తీర్పునిచ్చింది   

4 /5

 ఇక సైంధవి ప్రముఖ సింగర్ 2013లో జీవి ప్రకాష్ ను పెళ్లి చేసుకోగా ఆమెకి 2020లో ఒక పాప పుట్టింది.  ఇద్దరి మధ్య కొన్ని రోజులుగా విభేదాల కారణంగానే విడిపోయినట్లు వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ ప్రముఖ జంట విడిపోవడంతో అభిమానులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

5 /5

 ఇటీవల జీవీ ప్రకాష్ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. వీళ్లు విడిపోవడానికి 6 నెలలు గడువు కూడా న్యాయమూర్తి ఇచ్చారు. అయితే కోర్టు ముందు హాజరైన వీళ్ళు తాజాగా మరోసారి విడిపోతామని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఇరు వర్గాల అంగీకారాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని న్యాయస్థానం విడాకులు మంజూరు చేసింది.

GV Prakash Divorce Saindhavi divorce GV Prakash Saindhavi separation GV Prakash marriage ends Tamil music director divorce

Next Gallery

Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!