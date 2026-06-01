  Jana Nayagan:నిజం చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదు.. జన నాయగన్‌పై దర్శకుడు హెచ్ వినోత్

Jana Nayagan:నిజం చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదు.. జన నాయగన్‌పై దర్శకుడు హెచ్ వినోత్

Written ByVishnupriya
Published: Jun 01, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 01:43 PM IST

Jana Nayagan:విజయ్ నటిస్తున్న జన నాయగన్ విడుదలపై మళ్లీ సందిగ్ధత నెలకొంది. సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అని ప్రశ్నించగా దర్శకుడు హెచ్ వినోత్ "నిజం మొత్తం చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదు" అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి. దీంతో సినిమా ఆలస్యానికి అసలు కారణం ఏమిటన్న చర్చ కోలీవుడ్‌లో జోరందుకుంది.

జన నాయగన్ రిలీజ్ డేట్

తమిళ స్టార్ విజయ్ నటిస్తున్న అత్యంత ఆసక్తికర చిత్రం జన నాయగన్ విడుదలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా గురించి తాజాగా దర్శకుడు హెచ్ వినోత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

హెచ్ వినోత్ వ్యాఖ్యలు

చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో జన నాయగన్ విడుదల ఎప్పుడు అని అడగగా హెచ్ వినోత్ ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. అసలు నిజం మొత్తం చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదని ఆయన చెప్పడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. దీంతో సినిమా ఆలస్యానికి అసలు కారణం ఏంటన్న దానిపై కొత్త ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.  

విజయ్ కొత్త సినిమా

విజయ్ కెరీర్‌లో కీలక చిత్రంగా భావిస్తున్న జన నాయగన్ మొదట సంక్రాంతి 2026కి విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే సెన్సార్ క్లియరెన్స్‌తో పాటు మరికొన్ని కారణాల వల్ల విడుదల వాయిదా పడినట్లు కోలీవుడ్‌లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల త్వరలోనే రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరిగినా.. మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా రాలేదు.  

పూజా హెగ్డే

హెచ్ వినోత్ వ్యాఖ్యలతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్కంఠ నెలకొంది. విజయ్ చివరి సినిమాగా ప్రచారం జరుగుతున్న ఈ మూవీ ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందా అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

అనిరుధ్ రవిచందర్

ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాపై తమిళంతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

