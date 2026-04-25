Haier 1.5 Ton 3-Star AC Offer: హైయర్ (Haier) 1.5 టన్ 3 స్టార్ ఏసీ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Haier 1.5 Ton 3-Star AC Offer: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఏదైనా మంచి ఏసీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఏసీలపై ఏకంగా 50 శాతం వరకు కూడా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ అన్నింటినీ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఏసీలు సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్లో లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏ ఏసి ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్లో హైయర్ (Haier) 1.5 టన్ 3 స్టార్ ట్విన్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏసీ పై ఏకంగా 50% వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఇక అదనంగా మరెన్నో బ్యాంక్, ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ హైయర్ (Haier) 1.5 టన్ 3 స్టార్ ఏసీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MRP ధర రూ.60 వేలు కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.29,700 లోపే పొందవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా మరింత తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ ఏసీపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే HDFC, SBI బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,200 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ ఏసీని కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఏదైనా పాత ఏసీని ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునే వారికి ఏకంగా రూ.5,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే ఈ బోనస్ అనేది మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే ఏసీ కండిషన్ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా బ్రాండ్ వ్యాల్యూ ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని అమెజాన్ చెబుతోంది.
ఈ ACకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మొత్తం 5-in-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఏసీ ని అవసరాన్ని బట్టి ఐదు రకాల కూలింగ్ కెపాసిటీలతో మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల విద్యుత్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా. గదిలో ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్యను బట్టి కూలింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ట్విన్ ఇన్వెర్టర్ టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తోంది. దీనివల్ల వేగవంతమైన కూలింగ్ రూమ్ అంతా ఒకే విధంగా సరఫరా అవుతుంది.
అంతేకాకుండా ఈ ఏసీ లాంగ్ ఎయిర్ త్రో అనే ఫీచర్తో కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఏసీలో ఉన్న శక్తివంతమైన ఫ్యాన్ మోటార్స్ గదిలోని ప్రతి మూలన చల్లగాలిని అందేలా చేస్తాయి. అంతేకాకుండా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. గాలి బ్యాక్టీరియాతో పాటు దూళి కణాలను తొలగించి శుభ్రమైన గాలిన అందించేందుకు సహాయపడుతుంది.