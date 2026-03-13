Haier Ac: ఊహించని చీప్‌ ధరకే Haier ఏసీ.. రూ.50 వేలైతే.. రూ.23 వేలకే మీ సొంతం!

Haier 2025 Model 1 Ton 3 Star Split AC Price Cut: Haier 2025 మోడల్ 1 Ton 3 Star Split ఏసీ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో పొందవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Haier 2025 Model 1 Ton 3 Star Split AC Price Cut: మంచి ఎయిర్ కండిషనర్లు (AC)ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా వేసవి సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే ఏసీలపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్ ధరకే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ముఖ్యంగా Haier 2025 మోడల్ 1 Ton 3 Star Split డ్యూయల్ ఇన్వెర్టర్ ఎయిర్ కండిషనర్లు (AC) అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం HU11-3BN-INV, HS11V-TMS3BN-INV మోడల్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ ACకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కూలింగ్ అవసరాలను బట్టి AC సామర్థ్యాన్ని 7 రకాలుగా మార్చుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా ఇందులో Frost Self Clean ఫీచర్.. బటన్ నొక్కగానే AC లోపల ఉన్న ధూళి, బ్యాక్టీరియాను గడ్డకట్టించి శుభ్రం చేస్తుంది. అలాగే 99 శాతం వరకు స్వచ్ఛమైన గాలి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా గదిలోని ప్రతి మూలకు చల్లని గాలి అందేలా 20 మీటర్ల దూరం వరకు గాలిని కూడా అందిస్తుంది. అలాగే Hyper PCB ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది.
ఈ ఎయిర్ కండిషనర్లు (AC) గాలిలోని దుమ్ముతో పాటు ధూళి కణాలను సమర్థవంతంగా ఫిల్టర్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండ ఇందులోని Supersonic Cooling ఫీచర్.. కేవలం 10 సెకన్లలోనే గదిని చల్లబరచడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడు మార్కెట్లో MRP ధర రూ.50,000తో అందుబాటులో ఉంది..
వేసవి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే ఈ ఏసీని కొనుగోలు చేస్తే.. స్పెషల్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.24,990కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ను కూడా వినియోగించవచ్చు. అయితే, దీని కోసం కొన్ని రకాల బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను కూడా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.
దీనిని వివిధ ఈ కామర్స్ కంపెనీ యాప్స్లో కొనుగోలు చేసేవారికి అన్ని రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ పొనూ కేవలం రూ.23,740 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది మరింత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది.