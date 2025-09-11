English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Haier: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Haier టాప్‌లోడ్‌ వాషింగ్‌ మెషిన్‌ సగం ధరకే.. ఇలాంటి అవకాశం మళ్లీ రాదు!

Haier 7 kg Top Load Washing Machine Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో హైయర్ 7 కేజీ ఫుల్లీ ఆటోమెటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 34 శాతం ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌తో బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Haier 7 kg Top Load Washing Machine Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ తన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో పండుగ సీజన్ సేల్‌ను త్వరలోనే ప్రారంభించబోతోంది. అతి త్వరలోనే 'బిగ్ బిలియన్ డేస్' సేల్ ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే ఈ సేల్‌కి ముందే కొన్ని వాషింగ్ మెషిన్లపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లలో భాగంగా కొన్ని బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన వాషింగ్‌ మెషిన్స్‌ చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి.
 
ముఖ్యంగా హైయర్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన వాషింగ్‌ మెషిన్స్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వీటిపై ఏకంగా 10 నుంచి 40 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో హైయర్ 7 కేజీ ఫుల్లీ ఆటోమెటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్‌పై ప్రత్యేక డిస్కౌంట్‌ లభిస్తోంది. మార్కెట్‌లో ఈ HWM70-FE మోడల్ మార్కెట్ ధర రూ.20,990 కాగా, బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌ కంటే ముందే కొనుగోలు చేసేవారికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ 34 శాతం భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌ తరువాత కేవలం ఈ వాషింగ్‌ మెషిన్‌ రూ.13,690కే లభిస్తుంది. 

అలాగే ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ICICI క్రెడిట్ కార్డ్‌ని వినియోగించి, ఈ వాషింగ్ మెషిన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి, అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ 5 శాతంవ వరకు డిస్కౌంట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే మీరు వినియోగిస్తున్న పాత వాషింగ్ మెషిన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం వల్ల దాదాపు రూ.1,750 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వాషింగ్‌ మిషన్‌ ధర నుంచి మినహాయిస్తే, ఈ హైయర్ 7 కేజీ వాషింగ్ మెషిన్‌ను కేవలం రూ.11,340కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

ఇక ఈ హైయర్ 7 కేజీ వాషింగ్ మెషిన్ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది 7 కేజీల కేపాసిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఫుల్లీ ఆటోమెటిక్ కంట్రోల్ ప్యానెల్‌లో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇందులో అనేక రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

ఈ వాషింగ్‌ మెషిన్‌ క్విక్ వాష్, డెలికేట్, స్ట్రాంగ్, బ్లాంకెట్‌తో పాటు మరెన్నో వాష్‌ మోడ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన స్మార్ట్ క్లోజింగ్ డోర్, జెట్ వాష్ టెక్నాలజీతో పాటు యాంటీ-రస్ట్ బాడీ వంటి ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే నాయిస్‌ లెస్‌ ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తోంది. 

