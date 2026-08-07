/Hair Care: పిల్లల జుట్టుకు కొబ్బరి నూనె మంచిదా.. ఆముదం బెటరా?

Hair Care: పిల్లల జుట్టు సంరక్షణలో కొబ్బరి నూనె, ఆముదం రెండింటికీ ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఏ నూనె ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి? పిల్లల జుట్టు ఆరోగ్యంగా, బలంగా పెరగాలంటే ఏది మంచిది? నిపుణులు సూచించే హెయిర్ కేర్ చిట్కాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
పిల్లల జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా, ఆరోగ్యంగా పెరగాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి కోరుకుంటారు. అయితే కొందరు పిల్లల్లో జన్యుపరమైన కారణాలు, పోషకాహార లోపం లేదా తల చర్మం పరిస్థితుల వల్ల జుట్టు నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. దీంతో చాలా మంది కొబ్బరి నూనె లేదా ఆముదం నూనెతో మసాజ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరమో తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం.
ఆముదం నూనెలో ఉండే రిసినోలిక్ యాసిడ్ తల చర్మంలో రక్తప్రసరణకు కొంతమేర తోడ్పడుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో జుట్టు కుదుళ్లు బలపడేందుకు సహాయపడవచ్చు. అలాగే జుట్టు పొడిబారకుండా తేమను నిల్వ ఉంచడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆముదం నూనె చాలా చిక్కగా ఉండటంతో నేరుగా రాయడం కొంత అసౌకర్యంగా ఉండొచ్చు.
కొబ్బరి నూనెలో ఉండే లారిక్ యాసిడ్ జుట్టు కుదుళ్లలోకి చొచ్చుకుపోయి ప్రోటీన్ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో జుట్టు విరిగిపోవడం తగ్గి, మృదువుగా, ఆరోగ్యంగా కనిపించేందుకు తోడ్పడుతుంది. పిల్లలకు రాయడానికి కూడా ఇది తేలికగా ఉంటుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ రెండు నూనెలకూ వేర్వేరు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆముదం నూనె జుట్టు కుదుళ్లను బలపరచడంలో సహాయపడితే, కొబ్బరి నూనె జుట్టు రక్షణకు, తేమను నిల్వ ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే చాలామంది నిపుణులు కొద్దిగా ఆముదం నూనెలో కొబ్బరి నూనె కలిపి ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఈ నూనెల మిశ్రమంతో పిల్లల తలకు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి. కొన్ని గంటల తర్వాత లేదా మరుసటి రోజు పిల్లలకు అనువైన మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయించడం మంచిది. అతిగా నూనె రాయడం వల్ల దుమ్ము, మురికి పేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే నూనె ఒక్కటే సరిపోదు. ప్రోటీన్, ఐరన్, జింక్, విటమిన్-D, విటమిన్-B12 వంటి పోషకాలు ఉన్న ఆహారం పిల్లలకు అందాలి. గుడ్లు, పాలు, పప్పులు, ఆకుకూరలు, పండ్లు వంటి సమతుల్య ఆహారం, తగినంత నీరు, మంచి నిద్ర, తల పరిశుభ్రత కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం.
గమనిక: ఈ సమాచారం ఆరోగ్య అవగాహన కోసం మాత్రమే. పిల్లలకు తల చర్మ సమస్యలు, తీవ్రమైన జుట్టు రాలడం లేదా అలర్జీ వంటి సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడు లేదా చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.