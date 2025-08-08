English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Care Tips: 20 ఏళ్లకే జుట్టు ఊడిపోతోందా..? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వెంట్రుకలు బలంగా మారే అవకాశం..?

Hair Care Tips: ఈ మధ్యకాలంలో యువతకు జుట్టు రాలడం అనేది స్త్రీ పురుషులతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. పురుషుల్లో వంశపారంపర్యంగా బట్టతల అనేది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ స్త్రీలలో సైతం ఎక్కువగా జుట్టు ఊడిపోవడం వల్ల అంద వికారంగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. మీ జీవన శైలిలో కొన్ని మార్పులను చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని అలవాటులను మార్చుకున్నట్లు అయితే జుట్టు బలపడడంతో పాటు జుట్టు ఊడకుండా సంరక్షించుకోవచ్చు.
1 /8

Hair Care Tips: ఈ మధ్యకాలంలో యువతకు జుట్టు రాలడం అనేది స్త్రీ పురుషులతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. పురుషుల్లో వంశపారంపర్యంగా బట్టతల అనేది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ స్త్రీలలో సైతం ఎక్కువగా జుట్టు ఊడిపోవడం వల్ల అంద వికారంగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలి అంటే ముందుగా చిన్న వయసు నుంచి జుట్టులో వచ్చే మార్పులను గమనించడం ముఖ్యం అందులో ప్రధానంగా వెంట్రుకలు పల్చబడటం, వెంట్రుకలు పలుచబడటం, చిట్లిపోవడం, మాడుపై చుండ్రు పెచ్చులు కనిపించడం మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత జుట్టు ఊడిపోవడం వంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే జుట్టు ఊడిపోవడం వెనక అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అందులో ప్రధానంగా జీవనశైలి, ఆహారం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, స్ట్రెస్, జెనెటిక్ కారణాలు  ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు. మీ జీవన శైలిలో కొన్ని మార్పులను చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని అలవాటులను మార్చుకున్నట్లు అయితే జుట్టు బలపడడంతో పాటు జుట్టు ఊడకుండా సంరక్షించుకోవచ్చు.   

2 /8

సరైన పోషకాహారం తీసుకోవాలి:  రక్తహీనత వల్ల కూడా జుట్టు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు ముఖ్యంగా మీరు తినే ఆహారంలో ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. . వీటి కోసం మీరు కోడిగుడ్లు, పప్పు దినుసులు, మాంసం, చేపలు వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అలాగే ఐరన్ కూడా మీ ఆహారంలో పుష్కలంగా ఉండేలా చూడాలి. దీనికోసం పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరలను మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. 

3 /8

నిరంతరం హైడ్రేట్ గా ఉండాలి:  ఎప్పటికప్పుడు మంచి నీళ్లను తాగుతూ మీ శరీరాన్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుకోవాలి అప్పుడే మీ చర్మ కణాలు ఎండిపోకుండా శరీరం ఎప్పటికీ కాంతివంతంగా ఉంటుంది. 

4 /8

స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి:  జుట్టు ఊడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం స్ట్రెస్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. యోగా ధ్యానం ప్రాణాయామం వంటి పద్ధతులను పాటించి మీరు స్ట్రెస్ ను తగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు జుట్టు ఊడిపోకుండా సంరక్షించుకోవచ్చు.   

5 /8

కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ మంచిది కాదు:  ఎక్కువగా  హెయిర్ కలర్, హీట్ స్టైలింగ్, హెయిర్ స్ట్రెయిటనింగ్ వల్ల జుట్టు బలహీనమవుతుంది. తద్వారా జుట్టు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. 

6 /8

సహజ నూనెలతో మసాజ్ చేయండి :  కొబ్బరి నూనె, ఆముదం నూనె, బాదం నూనె. ఆలీవ్ నూనెతో వారానికి 2-3 సార్లు తల మసాజ్ చేయడం రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరుస్తుంది.

7 /8

తగిన నిద్ర: రోజుకు కనీసం 7నుంచి 8 గంటలు నిద్రపోవడం వల్ల మెదడు రక్తప్రసరణ అనేది క్రమబద్ధీకరిస్తుంది తద్వారా మీరు స్ట్రెస్ తగ్గి జుట్టు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

8 /8

చిన్న వయసు నుంచే ఎక్కువగా జుట్టు రాలడం ప్రారంభించినట్లయితే వైద్యుడికి సంప్రదించడం కూడా ఉత్తమమైన పరిష్కారంగా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే వైద్యులు హార్మోన్ టెస్టులు అదే విధంగా ఏ విటమిన్లు తక్కువగా శరీరంలో ఉన్నాయో తెలుసుకొని తగిన విధంగా చికిత్స అందిస్తారు తద్వారా కూడా మీ జుట్టు ఊడిపోకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 

Hair Care Tips Hair care Hair Precautions stronger thick Lifestyle telugu news Health health news lifestyle news

Next Gallery

Maruti Suzuki Wagon R: కోటి మంది వాడుతున్న కారు.. అంతమంది వాడుతున్నారంటే ఏదో ఉంది భయ్యా.. ఏదో ఉంది..!