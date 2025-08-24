English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Care Tips: తెల్లజుట్టుపై కోడిగుడ్డు రసం వేస్తే ఏం జరుగుతుంది?

White Hair Prevention: మనలో చాలామంది తెల్ల వెంట్రుకలతో బాధ పడుతున్నారు. మారుతున్న వాతావరణం, నీటి కాలుష్యం, గాలి కాలుష్యం కారణంగా మన శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తెల్ల జుట్టును నల్లగా మారేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే.. తెల్లజుట్టు నల్లగా మారేందుకు అవకాశం ఉందట. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
గుడ్లలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు పోషణను అందిస్తుంది. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే గుడ్లు తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలపడతాయి. ఇది జుట్టును మూలాల నుండి బలపరుస్తుంది. తెల్లని జుట్టును నివారిస్తుంది.  

ఈ రోజుల్లో తెల్ల జుట్టు అనేది ఒక సాధారణ సమస్య. అధిక మొత్తంలో రసాయనాల వల్ల జుట్టు దెబ్బతింటుంది. రాలిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. జుట్టు త్వరగా రాలడం వల్ల ప్రతి వ్యక్తి బట్టతల వస్తుందని భయపడతారు. కొన్ని ఇంటి నివారణలు తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి. జుట్టు రాలడాన్ని కూడా నివారిస్తాయి.

గుడ్లు, పెరుగుతో తయారు చేసిన సహజ హెయిర్ మాస్క్ సహజంగా తెల్లని జుట్టును కుదుళ్ల నుండి నల్లగా మారుస్తుంది. హెయిర్ మాస్క్ తయారు చేయడానికి, ఒక గిన్నెలో రెండు కోడిగుడ్లు పగలగొట్టి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి బాగా కలపండి. 

ఈ మూడింటినీ బాగా కలపండి. దానికి హెన్నా పౌడర్ వేసి కలపండి. తర్వాత ఈ పేస్ట్‌ను మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి కనీసం 20 నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి. తర్వాత మీ జుట్టును చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. ఈ సహజ హెయిర్ మాస్క్ మీ జుట్టును పొడవుగా, మందంగా మార్చడమే కాకుండా బూడిద జుట్టును నివారిస్తుంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

