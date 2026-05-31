Hair Fall Control: జుట్టు రాలిపోతుందా.. ఇంటి దగ్గరే దొరికే ఈ పువ్వుతో సహజసిద్ధమైన పరిష్కారం!

Written ByVishnupriya
Published: May 31, 2026, 08:51 AM IST|Updated: May 31, 2026, 08:51 AM IST

Hair Fall Control:ఇటీవల చిన్నవాళ్ల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, చిన్న వయసులోనే తెల్ల వెంట్రుకలు రావడం ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, కాలుష్యం, ఒత్తిడి వంటి కారణాలతో ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.

తెల్ల వెంట్రుకలు

ఇటీవల చిన్నవాళ్ల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, చిన్న వయసులోనే తెల్ల వెంట్రుకలు రావడం ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, కాలుష్యం, ఒత్తిడి వంటి కారణాలతో ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. అయితే మన ఇంటి చుట్టుపక్కల సులభంగా కనిపించే మందారం పువ్వు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని ఆయుష్ ఆరోగ్య మందిరంలో సేవలందిస్తున్న ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణుల ప్రకారం.. మందారం పుష్పాల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో, చుండ్రును నియంత్రించడంలో, వెంట్రుకలకు బలం చేకూర్చడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా జుట్టు పలుచబడటం, బలహీనంగా మారడం వంటి సమస్యలకు మందారం మంచి సహజసిద్ధమైన పరిష్కారంగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

ఆయుర్వేదం

మందారం పువ్వులను సేకరించి వారం రోజుల పాటు బాగా ఎండబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని మెత్తగా పొడిచేసి కొబ్బరి నూనెలో కలిపి కొన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి. ఆ నూనెను తరచుగా తలకు రాసుకుంటే చుండ్రు తగ్గడంతో పాటు జుట్టు బలంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్న వయసులో వచ్చే తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యను కూడా కొంతవరకు తగ్గించడంలో ఇది ఉపయోగపడొచ్చని చెబుతున్నారు.

మందారం నూనె

మందారం కేవలం జుట్టుకే కాదు.. చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే సహజ గుణాలు కొన్ని చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అందుకే ప్రతి ఇంట్లో ఒక మందారం మొక్కను పెంచుకోవడం మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

జుట్టు ఆరోగ్యం

మందార చెట్టు శాస్త్రీయ నామం హిబిస్కస్ రోసా-సినెన్సిస్. సులభంగా పెంచుకునే ఈ మొక్క అవసరమైనప్పుడు పువ్వులను అందిస్తూ ఆరోగ్యానికి సహజసిద్ధమైన తోడ్పాటు అందిస్తుంది. అయితే జుట్టు రాలడం లేదా తెల్ల వెంట్రుకల సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం కూడా అవసరమే.

