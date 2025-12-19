Hair Fall Control Oil: రోజురోజుకి జుట్టు రాలిపోతుందా? అమ్మమ్మ కాలం నాటి ఈ 'సీక్రెట్' చిట్కాలు ట్రై చేయండి!

Hair Fall Control Remedies: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి, కాలుష్యం, సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య జుట్టు రాలడం. చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడటం, పల్చబడటం వంటివి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన కెమికల్ ఉత్పత్తుల కంటే, మన ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన వస్తువులతో జుట్టును ఎలా కాపాడుకోవచ్చో చూద్దాం.
మన పెద్దలు పాటించిన కొన్ని అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యాలు జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేయడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నూనె అన్నిటికంటే మేలైనది. జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంటే, కొబ్బరి నూనెతో పాటు కొద్దిగా ఆముదం కలిపి కుదుళ్లకు పట్టించాలి. ఇది జుట్టుకు కావాల్సిన పోషణను అందించి, దృఢంగా మారుస్తుంది.
బంతి పువ్వు నూనె..ఇది ఒక అరుదైన, పాతకాలపు రహస్యం. ఎండిన బంతి పువ్వులను పొడి చేసి, కొబ్బరి నూనెలో కలిపి తక్కువ మంటపై వేడి చేయాలి. ఈ నూనెను ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు తలకు రాసుకుంటే జుట్టు రాలడం శాశ్వతంగా తగ్గుతుంది.
తలలో చుండ్రు ఉంటే జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతుంటే.. దీనికోసం మెంథాల్ (పుదీనా) పేస్ట్ను తలకు రాసుకోవడం వల్ల చుండ్రు తగ్గుతుంది. జుేట్టు సంరక్షణ కేవలం నూనెలు రాయడమే కాదు, బయటి కాలుష్యం నుండి కాపాడుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఎండలోకి లేదా దుమ్ము ఎక్కువగా ఉన్న చోటికి వెళ్లేటప్పుడు తలకు స్కార్ఫ్ లేదా కాటన్ గుడ్డ చుట్టుకోవాలి.
బయటి నుండి వచ్చిన తర్వాత తల మీద పేరుకుపోయిన దుమ్మును వదిలించుకోవడానికి స్నానం చేయడం లేదా తలను శుభ్రపరుచుకోవడం అవసరం. కెమికల్ షాంపూలకు బదులుగా కుంకుడుకాయలు లేదా షీకాకాయ వంటి సహజ పదార్థాలతో తలస్నానం చేయడం ఉత్తమం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ చిట్కాలపై ఆధారపడి అందించబడింది. మీకు తీవ్రమైన జుట్టు సమస్యలు ఉంటే లేదా ఏదైనా అలర్జీలు ఉంటే, ఈ చిట్కాలను పాటించే ముందు ఒకసారి నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)