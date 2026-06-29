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Hair Growth: జుట్టు రాలడం తగ్గాలంటే ఈ డ్రింక్ ట్రై చేయండి.. పోషకాలతో హెయిర్‌కు బూస్ట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:38 AM IST

Hair Growth:జుట్టు ఆరోగ్యం కోసం హెయిర్ ఆయిల్స్ మాత్రమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు కూడా కీలకం. సమతుల్య ఆహారం, సరైన జీవనశైలి, అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు జుట్టు బలంగా పెరగడానికి తోడ్పడతాయి.

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జుట్టు రాలడం

జుట్టు రాలడం ప్రస్తుతం చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సాధారణ సమస్య. దీనికి ఒత్తిడి, పోషకాల లోపం, హార్మోన్ల మార్పులు, జీవనశైలి వంటి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బయట నుంచి హెయిర్ కేర్ చేయడంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు కూడా అందాలి.

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పోషకాలతో నిండిన స్మూతీ

జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే పోషకాల కోసం జీడిపప్పు, బాదం, సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్, పంప్కిన్ సీడ్స్, చియా సీడ్స్, అంజీర్, ఎండు ద్రాక్షలను రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయం వీటిని ఖర్జూరం, అవసరమైతే అరటి పండు, కొబ్బరి నీటితో కలిపి బ్లెండ్ చేసి స్మూతీగా తాగవచ్చు. ఇది శరీరానికి అనేక పోషకాలను అందిస్తుంది.

 
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జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలు

ఈ స్మూతీలో ఉండే ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు జుట్టు కుదుళ్లకు అవసరమైన పోషణను అందించడంలో సహాయపడతాయి. శరీరంలో పోషకాల లోపం తగ్గితే జుట్టు బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

 
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జుట్టు రాలడానికి అసలు కారణాలు

జుట్టు రాలడం కేవలం ఆహారంతోనే సంబంధం ఉండదు. ఐరన్, విటమిన్ B12, విటమిన్ D లోపం, థైరాయిడ్ సమస్యలు, హార్మోన్ల మార్పులు, ఒత్తిడి, స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్లు, జన్యుపరమైన కారణాలు కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు. అందుకే స్కాల్ప్‌ను శుభ్రంగా ఉంచడం, సరైన హెయిర్ కేర్ పాటించడం కూడా అవసరం.

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15 రోజుల్లో ఫలితం వస్తుందా?

ఈ స్మూతీ పోషకాహారంగా ఉపయోగపడినా, కేవలం 15 రోజుల్లో జుట్టు రాలడం పూర్తిగా ఆగిపోతుందని చెప్పేందుకు తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఫలితాలు వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఆహారం, జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. జుట్టు అధికంగా రాలుతుంటే లేదా సమస్య ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే వైద్యుడిని లేదా చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

 
TAGS:
Hair fall
Hair Growth
Hair health
Hair Smoothie
Nutrient Rich Drink
Chia Seeds
Pumpkin seeds

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