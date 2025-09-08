Hair Growth: ఈ నీటీతో తలస్నానం చేస్తే.. ఇక ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు..

Hair Growth Water: జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతూ ఉంటే ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకపోతే ఎటువంటి క్రిములు వాడకుండా.. కేవలం ఇప్పుడు చెప్పే నీటితో తలస్నానం చేస్తే చాలు.. అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దక్కినట్టే. ఈ నీళ్లు మీకు చాలా ఈజీగా దొరికేవే.. మరి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోగలిగే ఈ నీళ్లు ఏమిటంటే….
అబ్బాయిలకైనా, అమ్మాయిలకైనా జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతూ ఉంటే.. ఇప్పుడు చెప్పబోయే నీటితో తలస్నానం చేసి చూడండి. పరిష్కారం మీకే కనిపిస్తుంది.
మీరు చేయాల్సిందల్లా.. అన్నం వండడానికి బియ్యం బాగా కడిగినప్పుడు.. ఆ నీటిని పారపోయకుండా ఒక గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకోండి.
ఇప్పుడు ఆ నీటిలో మీరు ఏ షాంపు అయితే వాడుతారో ఆ షాంపు ని వేసుకోండి. కావాలంటే ఇందులో ఒక రెండు మెంతులు లేకపోతే కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు.
లేదు అంటే కేవలం ఆ నీళ్లలో షాంపూ బాగా కలుపుకొని.. ఆ నీళ్లతో తలస్నానం చేయండి. మీరు తల స్నానం చేసే ప్రతిసారి ఇలానే చేయండి.
ఇలా చెయ్యడం ద్వారా జుట్టు ఊరడం తగ్గదమే కాకుండా.. కొత్త జుట్టు కూడా వస్తుంది. తెల్ల వెంట్రుకల సమస్య కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది.