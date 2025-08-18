Hair Growth: బట్టతలపై కూడా జుట్టుని తెచ్చే స్ప్రే..కొత్త వెంట్రుకలను తెచ్చుకోండి ఇలా..

Hair Care Tips:
వెంట్రుకలు రాలిపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారుతూ ఉంటే.. ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న స్ప్రే ఉపయోగించండి. ఎటువంటి కెమికల్స్ లేని ఈ స్ప్రే.. కొత్త జుట్టుని మొలిపించడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇంతకీ ఈ స్ప్రే ఎలా చేసుకోవాలి అంటే..
ఎక్కువ జుట్టు రాలిపోతుందా..? లేకపోతే జుట్టు మొత్తం రాలిపోయి కొన్ని దగ్గరల..బట్టతల వచ్చిన ఇప్పుడు చెప్పే స్ప్రే వాడితే చాలు.. కొత్త జుట్టు వస్తుంది.
ఈ స్ప్రే తయారు చేసుకోవడం కోసం.. బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి నీటిలో 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
ఆ తర్వాత ఆ నీళ్లను కాస్త వడబోసి.. అందులో చియా విత్తనాలు వేసి ఒక 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్, ఒక స్పూన్ అలోవెరా జెల్ వేసి కలపండి
ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక నెలపాటు తాజాగా ఉంటుంది. తలస్నానం చేసిన తలపై ఈ స్ప్రే చల్లుకొని.. బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో కడిగేయాలి.
ఇలా నెలకు రెండు మూడు సార్లు చేయడం వల్ల.. మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి