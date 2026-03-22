Hair Loss Reasons: పురుషులు చేసే ఈ తప్పుల వల్ల బట్టతల వస్తుంది! వెంటనే ఈ పనులు మానేయండి!

Hair Loss Reasons In Men: కాలానుగుణంగా బట్టతల అనే సమస్య నిరంతం పెరుగుతూ వస్తూంది. ఈ జుట్టు రాలే సమస్య పురుషులను తెగ వేధిస్తుంది. ఇది కేవలం శరీరం బయట మనం తీసుకునే జాగ్రత్తల కంటే జీర్ణవ్యవస్థలో లోపాల కారణంగా ఈ జుట్టు రాలే సమస్య మరింత పెరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాని గురించి మరిన్ని వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పురుషుల్లో 1.6 లక్షల మందికి పైగా నిర్వహించిన ఈ సర్వేలో కొన్ని దిగ్భ్రాంతికరమైన నిజాలు బయటపడ్డాయి. పురుషుల్లో జుట్టు రాలడం సహా బట్టతల వంటి కారణాలు ఇందులో బహిర్గతమయ్యాయి. జీర్ణ సంబంధిత రుగ్మతలు, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం ఉన్న పురుషులలో జుట్టు రాలడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందని సర్వేలో తేలింది.
పోషకాహార లోపం కారణంగా జుట్టు రాలే సమస్య భారీగా పెరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు ప్రధానంగా కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్తో తయారవుతుందట. జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యం సరిగా లేనప్పుడు, మనం తీసుకునే ప్రోటీన్, ఐరన్, విటమిన్లు సరిగ్గా శోషణ జరగదు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్లు ఎంతో బలహీనంగా మారుతాయి. బెంగళూరు వంటి మహానగరాల్లోని ఐటీ, కార్పొరేట్ రంగాల యువతలో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉందని నిపుణులు గమనించారు.
2024-2025 ఏడాదిలో భారతదేశవ్యాప్తంగా పురుషుల జీర్ణాశయ వ్యవస్థకు చెందిన ఆరోగ్యం క్షీణించిందని నిపుణులు కనుగొన్నారు. జీర్ణ ఆరోగ్యం అత్యధికంగా క్షీణించిన రాష్ట్రం తెలంగాణగా నిలిచింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో 10 నిమిషాల ఫుడ్ డెలివరీ సంస్కృతి, క్రమరహిత భోజన అలవాట్ల కారణంగా ఇక్కడి యువత ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నట్లు తెలిసింది. రాజస్థాన్, ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్, గుజరాత్, బీహార్ రాష్ట్రాల నుండి కూడా ఇలాంటి ఆందోళనకరమైన నివేదికలు అందాయి.
జీవనశైలి: జంక్ ఫుడ్ను అధికంగా తినడం సహా పని ఒత్తిడి కారణంగా మనలో చాలామంది భోజనాన్ని మానేస్తున్నారు. మధ్యలో తరచూ కెఫిన్ను (టీ/కాఫీ) అధికంగా తీసుకోవడం, నిద్రలేమి వంటివి పేగులలో వాపుకు కారణమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)