Hair Transplant: స్టార్ హీరోల్లో ఎవరిది విగ్..ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టు తెలుసా? బిత్తరపోయే సీక్రెట్ బయటపెట్టారు!

Bollywood Actors Who Did Hair Transplant: మన స్టార్ హీరోల్లో చాలా మంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్నారని మీకు తెలుసా? వాళ్లంతా పెద్ద పెద్ద స్థాయిల్లో ఉన్న హీరోలు..ఆ బాలీవుడ్ హీరోల్లో ఎవరిది నకిలీ జుట్టు, ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్లో చాలా మంది నటులు తమ ప్రత్యేకమైన హెయిర్ స్టైల్స్, లుక్స్కు పేరుగాంచారు. షారుఖ్ ఖాన్ తన జుట్టు గురించి ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటారో అందరికీ తెలుసు. నటీమణుల మాదిరిగానే, నటులు కూడా తమ పరిపూర్ణ లుక్ కోసం చాలా కష్టపడాలి.
స్టార్ డమ్ అనేది కేవలం నటన ద్వారానే కాదు, లుక్స్ ద్వారా కూడా నిర్ణయిస్తారు. అందుకే, దాదాపు అందరూ స్టార్లు తమ పర్ఫెక్ట్ లుక్ సాధించడానికి కష్టపడి పనిచేస్తారు. కానీ కొంతమంది నటులు తమ జుట్టును స్టైలిష్ గా ఉంచుకోవడానికి అనేక చికిత్సలు తీసుకున్నారనేది నిజం.
అందమైన బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్ జుట్టు మార్పిడి చేయించుకున్నారు. డాక్టర్ల ప్రకారం.. రణబీర్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో జుట్టు రాలడంతో బాధపడ్డాడు. అతను అనేక జుట్టు మార్పిడి చేయించుకున్నాడు. మొదటి రెండు జుట్టు మార్పిడిలు పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు. కానీ రణబీర్ పూర్తిగా జుట్టు మార్పిడి చేయించుకోవలసి వచ్చినప్పుడు, అతను పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యాడు. నేడు, అతని జుట్టు చాలా సహజంగా కనిపిస్తుంది. అతనికి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిందని ఎవరూ ఊహించలేరు.
బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ కూడా జుట్టు రాలడం సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. అనేక చికిత్సలు చేయించుకున్నాడు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం దుబాయ్లో జరిగాయి. భారతదేశంలో కూడా కొన్ని చికిత్సలు చేయించుకున్నాడు. తన జుట్టు రాలడాన్ని ఆపడానికి అతను చాలా డబ్బు ఖర్చు చేశాడు.
బాలీవుడ్ కింగ్ షారుఖ్ ఖాన్ హెయిర్ స్టైల్ అందరికీ ఇష్టం. ఆయన హెయిర్ స్టైల్ ఆయన గుర్తింపులో ఒకటి. ఆయన అభిమానులు కూడా దాని గురించి పిచ్చిగా ఉన్నారు. వైద్యులు చెప్పినట్లుగా, ఆయన జుట్టు సహజంగానే ఆరోగ్యంగా, బాగుంది. ఆయన ఎటువంటి హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ లేదా ఎలాంటి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకోలేదు. దీనికి వైద్యులు ఆయనను ప్రశంసించారు.